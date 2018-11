Umwelt Streuobst für das Gewerbegebiet

Ebersbach / PETER BUYER

Das zwischen Ebersbach und Uhingen geplante Gewerbegebiet nördlich der Filstalbahn ist umstritten. Der Gewerbepark Fils zwischen Nassach und dem östlichen Ende des Gewerbegebiets Strut soll 16,8 Hektar umfassen, davon sind 10,3 Hektar für Gewerbeflächen vorgesehen, der Rest der Fläche entfällt auf Straßen, Parkplätze und Grünflächen. Um über die nötigen ökologischen Ausgleichsmaßnahmen zu reden, hatte der von den Städten Ebersbach und Uhingen getragene Zweckverband Gewerbepark Fils am Montagabend die Bürger ins Rathaus Ebersbach zum Bürgerworkshop „Ökologischer Ausgleich Gewerbepark Fils“ eingeladen. Markus Ludwig, Amtsleiter des Bau- und Umweltamtes der Stadt Ebersbach, redete vor den rund 50 Interessierten nicht lange um den heißen Brei herum: „Der Gewerbepark ist ein immenser Eingriff in die Natur.“ Der nötige ökologische Ausgleich sei „eine Herkulesaufgabe“.

Wie dieser Ausgleich mit einem Punktesystem „berechnet“ wird, stellten die Planer vor. Jeder Quadratmeter der betroffenen Flächen wird bewertet, sagt Stadtplaner Jan Werneke. Für einen Quadratmeter Ackerfläche – das für den Gewerbepark vorgesehen Gebiet besteht zu rund 80 Prozent aus landwirtschaftlich genutzten Ackerflächen – gibt es vier Punkte. Für nicht bewirtschaftetes Grünland je nach Beschaffenheit 15 bis 20 Punkte. Von der Punktesumme der verloren gehenden Fläche werden die Punkte für die Ausgleichsmaßnahmen abgezogen, die auf dem Gelände des Gewerbeparks vorgenommen werden können. Beispiel: Die an den Erschließungsstraßen des Parks gepflanzten Bäume bringen, weil sie als ökologisch „hochwertiger“ gelten, mehr Punkte pro Quadratmeter als reine Ackerflächen.

Auch die ohnehin schon geschützte Nassach-Aue ganz im Osten des Gewerbeparks bleibt erhalten, sie wird dazu durch einen 100 bis 150 Meter breiten Grünstreifen von der Bebauung des Gewerbegebietes getrennt. Trotzdem, die Ausgleichsmaßnahmen innerhalb des Gewerbegebietes reichen nicht, auch außerhalb der geplanten Fläche muss etwas getan werden. Weil aufgrund der großen Fläche des Gewerbeparks wirklich viel gemacht werden muss, sind auch Renaturierungen möglich, sagt Stadtplaner Werneke. In Betracht kämen etwa „Entdohlungen“ von Bächen, also der Rückbau von einem verrohrten Bach in ein offenes Gewässer. Entdohlungen sind teuer, aber wegen der Größe des Planungsgebietes sei auch mehr Geld vorhanden als bei kleineren Planungen. Rund vier Millionen Euro sollen in den ökologischen Ausgleich investiert werden.

Die Ausgleichsmaßnahmen sollen auf Uhinger und Ebersbacher Stadtgebiet und, soweit möglich, im Planungsgebiet umgesetzt werden, konkrete Vorschläge machten die Planer aber nicht. Die sollten vielmehr aus den Reihen der Bürger kommen, tatsächlich reichten die Vorschläge von der Dachbegrünung der neuen Gewerbegebäude über die Pflanzung von Streuobstbäumen bis zum Rückbau der Fils mit mehr Flussschleifen, um die Fließgeschwindigkeit zu reduzieren. Was davon umgesetzt werden kann, soll jetzt geprüft werden.

Werneke betonte, dass zwar die Planung des Gewerbeparks inklusive der Erstellung einiger Gutachten weit vorangeschritten ist, man aber erst ganz am Anfang des formellen Verfahrens stehe. Die konkreten Ausgleichsmaßnahmen würden dann erst im Bebauungsplan festgelegt.