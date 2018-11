Freizeit Stimpfacher planen weit voraus

Stimpfach / Ralf Mangold

Das Projekt der vier Wäldergemeinden wurde damals aus Leader-Mitteln gefördert. Hintergrund war es, gemeinsam die Region für den Tourismus attraktiver zu machen. In Kreßberg gibt es beispielsweise Streuobstwanderungen, ein Bienenzentrum oder das Backhäusle. Touren für „Schaf-Radler“ und „Schaf-Wanderer“ bietet die Gemeinde Frankenhardt an. Sie führen über eine abwechslungsreiche Landschaft mit seltenen Wacholderheiden und Pflanzenarten, die nur hier gedeihen. In Fichtenau schließlich lockt der Zauberwald.

Nur ein überdachter Rastpunkt

Und in Stimpfach? Hier gibt es lediglich einen Pavillon am Ortseingang, der auf dem Kocher-­Jagst-Radweg als überdachter Rastpunkt auf der Strecke zwischen Ellwangen und Crailsheim dienen soll und sich „Infozentrum Wundergärten der Natur“ nennt. Infotafeln informieren die Besucher über Erlebnismöglichkeiten in den vier Wäldergemeinden und weisen den Weg zu sehenswerten Zielen. „Auf kleine Besucher wartet gleich neben dem Pavillon eine imposante Biberfamilie samt Biberburg aus Holz“ heißt es auf der Homepage der Gemeinde. „Die Raststation, bei der man im Schatten Pause machen kann, wird von den Radfahrern sehr gut angenommen“, erklärt Stimpfachs Bürgermeister Matthias Strobel. Seit der Radweg in die Jagstaue verlegt wurde, fahren jährlich rund 30 000 Radler am Ortsrand entlang. „Allerdings profitieren wir recht wenig davon, weil der Radweg am Ort vorbei führt und die Radler eher an den touristischen Höhepunkten auf der Strecke Halt machen.“

Ein solcher war übrigens auch für Stimpfach damals im Gespräch. Am Klingenweiher war eine „Unterwasserwelt“ angedacht, bei der man durch eine Glasscheibe Tiere beobachten kann. Dieses Projekt wurde allerdings aus nachvollziehbaren Gründen vom Gemeinderat abgelehnt. Erstens viel zu teuer, zweitens hätte man durch die Verschlammung wahrscheinlich sowieso kaum etwas gesehen. Es gab auch noch weitere Vorschläge, aber umgesetzt wurde außer dem Pavillon letztlich nichts.

Leitbildprozess ist angelaufen

In diesem Jahr ist der neue Leitbildprozess unter dem Motto „Stimpfach 2030“ angelaufen, der die Weichen in die Zukunft stellen soll. „Wir wollen gemeinsam überlegen, was man touristisch machen kann“, so Strobel. Ein Planungsbüro in Stuttgart und Bürgerwerkstätten sammelten bereits Vorschläge, die ersten Ergebnisse erwartet Strobel demnächst. Neue kurze Rad- und Wanderrouten könnten künftig durch Stimpfach führen. Auch die Beschilderung der Strecken rund um und durch Stimpfach soll weiter optimiert werden. „Wir haben keine Eile, es ist kein kurzfristiger Prozess.“