Ein absoluter Höhepunkt im Jahreskalender der Stimpfacher Vereine sind alljährlich die beiden Prunksitzungen in der Waldhalle am letzten Faschingswochenende. Früher gab es sogar bis zu vier Veranstaltungen, wegen der großen Nachfrage. Der SSV und der GMV Stimpfach sorgen immer wieder für ein to...