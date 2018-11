Gesang Sängerinnen lassen Stimmen im Stich

Freitagabend / SABINE ACKERMANN

Eigentlich wäre freitagabends Singstunde. Eigentlich. Es ist das erste Treffen nach dem offiziellen Ende am Sonntag davor, gewissermaßen nach der Jubiläums- und Abschiedsfeier in Union.

Fröhlich plaudernd sitzen 17 Frauen im Herbst ihres Lebens in der Turnhallengaststätte und, irgendwie, scheint von ihnen eine Last abgefallen zu sein. Das Jubiläum im „Schwabenalter“ war gleichzeitig ein Abschied mit Ansage. Schon bei der Hauptversammlung im Januar war sich der knapp zwanzigköpfige Frauenchor des Turn- und Gesangvereins Holzhausen 1899 (TGV) einig, dass sich die Singgemeinschaft zum Jahresende auflöst. „Wir kommet oifach nemme nauf“, halten Heiderose Veil und Rosemarie Voith, die sich 33 Jahre lang als Frauenvertreterin und 24 Jahre lang als Pressewartin verdient machten, mit der Wahrheit nicht hinterm Berg. Auch Agathe Hartmann nickt dazu schmunzelnd: „So nach und nach wurde es immer tiefer“, verrät die mit 85 Jahren Älteste im Bunde.

Es sei nicht ungewöhnlich, dass sich bei vielen Frauen im Alter die Stimme verändern würde, erzählt Gudrun Müller am Telefon, krankheitsbedingt konnte sie beim Treffen nicht dabei sein. „Es wird schwieriger, die Töne zu halten, eine Heiserkeit schleicht sich ein und manchen bricht buchstäblich die Stimme weg“, berichtet die Chorleiterin, die am ersten Januar 2001 das Zepter von Alfred Rupp übernahm. „Singen, was gefällt“, lautete fortan das Motto, wobei der Ausflug in die Mozart-Klassik zum 25-jährigen Jubiläum eine einmalige Sache war. Und weil Gudrun Müller in ihrer Eigenschaft als Chorleiterin recht locker war, hatte die quirlige und eng verbundene Singgemeinschaft in der Auswahl ihres Liedguts ein gewisses Mitspracherecht. „Englisch haben wir rücksichtslos abgelehnt, wir sind Schwoba“, betont Doris Kälberer, und Gelächter folgt auf dem Fuß.

Man kennt sich, mag sich und man trifft sich zukünftig einmal im Monat „zum Schwätza und Lumpaliedla singa“ heißt es unisono. Zuvor wurde fast überall und zu jeder Gelegenheit gesungen. In Kirchen und Klöstern, bei Ausflügen im Bus, bei Alten- und Jahresfeiern, im Adventscafé, bei der Abspeckwanderung und ab und zu auch gemeinsam mit den Männern.

Jede der Frauen trägt etwas Besonderes in sich. Während Bärbel Köller im Chor der Stauferfestspiele „fremdgesungen“ hat, fehlte Erika Lutz in den ganzen Jahrzehnten nur einmal bei der Chorprobe. Und Irene Watzal aus Rechberghausen brachte als „Weit­entfernteste“ ihren Schurwaldflair nach Holzhausen. „Stellen Sie sich vor, Sie gehen heute durch die Straßen von Holzhausen, um junge Frauen zu suchen, die Interesse am Chorgesang haben und die Sie dazu noch überzeugen müssen, jeden Freitagabend in die Singstunde in den Sängerraum der Turnhalle zu kommen – wie erfolgreich wären Sie?“

Kurzweilig, wie Abteilungsleiter Gerd Egeler am Jubiläumsfest an den unermüdlichen Einsatz des damaligen Sangwarts Walter Staudenmaier und dessen Vize Hans Biedlingmaier 1978 erinnerte. Leider sei nicht überliefert, wie oft die Frauen Hausbesuche erhielten, bis sie überzeugt davon waren, scherzte er.

Nichtsdestotrotz war der Einsatz der zwei Herren sehr erfolgreich: Zur ersten Singstunde am 3. November 1978 kamen zwei Dutzend sangeswillige Damen. „Es ist sehr beachtlich, dass von den 24 Gründungsmitgliedern heute noch 15 Frauen aktiv im Chor singen“, findet Gerd Egeler.