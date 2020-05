Immer mehr Menschen in Deutschland werden positiv auf das gefährliche Coronavirus getestet. So auch in Baden-Württemberg - hier die aktuellen Zahlen der Corona-Infizierten und Toten aus dem Kreis Biberach und dem Kreis Ravensburg. Ein Blick auf die Meldungen der Gesundheitsbehörden und des Robert-Koch-Instituts zeigt, dass die Kurve von Infektionen und Todesopfern immer noch steigt.

Landkreis Biberach: Aktuelle Zahl der Corona-Infizierten und Toten

So viele Menschen im Landkreis Biberach sind aktuell positiv auf das Coronavirus getestet oder daran gestorben:

Einwohner: 200.167

Corona-Infizierte: 582

Corona-Tote: 27

Stand: 11.05.2020, um 19:00 Uhr

Landkreis Ravensburg: Aktuelle Zahl der Corona-Infizierten und Toten

So viele Menschen im Landkreis Ravensburg sind aktuell positiv auf das Coronavirus getestet oder daran gestorben. Es ist möglich, dass die Angaben für Ravensburg noch nicht vom RKI aktualisiert ist, diese Angabe stammt vom Landratsamt:

Einwohner: 285.567

Corona-Infizierte: 533

Corona-Tote: 7

Stand: 11.05.2020, um 19:00 Uhr

Die Zahlen stammen von Daten zu bestätigten COVID-19-Fällen, die an das baden-württembergische Gesundheitsministerium vom Landesgesundheitsamt (LGA) Baden-Württemberg gemeldet wurden, von den Seiten der Landkreise sowie von Daten des Robert-Koch-Instituts und dessen Echtzeit-Karte.

Das sind die Corona-Zahlen für Baden-Württemberg und Bayern

In Baden-Württemberg stieg demnach die Zahl der Infizierten, Stand11.05.2020, um 19:00 Uhr, auf 33.190 an. Darüber hinaus stieg die Zahl der Covid-19-Todesfälle im Land auf 1545 an. Als genesen gelten nun rund 28.400. Das Durchschnittsalter der Infizierten im Land beträgt 51 Jahre bei einer Spannweite von 0 bis 106 Jahren.

In Bayern gibt es (Stand 11.05.2020, um 19:00 Uhr) 44.368 Infizierte. Bis dato gestorben an Covid-19 sind in Bayern 2.155 Menschen an Corona. Als genesen gelten in Bayern zurzeit 38.000 Menschen.

Das Robert-Koch-Institut schätzt die Gefährdung für die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland derzeit – Stand Montag, 11. Mai 2020 – insgesamt als hoch ein, für Risikogruppen als sehr hoch. Die Wahrscheinlichkeit für schwere Krankheitsverläufe nimmt mit zunehmendem Alter und bestehenden Vorerkrankungen zu. Diese Gefährdung variiere von Region zu Region, hießt es beim RKI.