Am Mittwoch ist es im Rems-Murr-Kreis zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Ein Motorradfahrer verunglückte bei einem Überholmanöver.

Am Mittwoch gegen 18:35 Uhr ereignete sich auf der B14 zwischen Sulzbach und Großerlach ein tödlicher Verkehrsunfall. Das berichtet das Polizeipräsidium Aalen in einer Mitteilung. Ein 80-jähriger Motorradfahrer überholte eine Kolonne von mehreren Fahrzeugen, unter anderem auch einen Lkw. Beim Wiedereinscheren kurz vor der Kurve berührte er einen Pkw vorne links, verlor daraufhin die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Er rutschte mit seinem Motorrad nach rechts von der Fahrbahn, prallte gegen einen Bordstein und kam im Graben zum Liegen. Der Motorradfahrer zog sich beim Aufprall tödliche Verletzungen zu und verstarb noch an der Unfallstelle.

Das könnte dich auch interessieren:

Unfall bei Aldingen Junge Frau getötet, Baby wird lebensgefährlich verletzt Bei einem schweren Unfall bei Aldingen ist einer junge Fahrerin getötet worden. Ein Säugling kämpft um sein Leben.