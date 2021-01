Brand Rot am See Wohnhaus brennt: Feuerwehr im Großeinsatz Rot am See

Wie die Polizei mitteilt, haben Familienangehörige am Samstag, 9. Januar, einen 79-jährigen Mannin seiner Wohnung im Wohngebiet „Holzberg“ in Schorndorf aufgefunden. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Aalen hat daraufhin die Ermittlungen übernommen. Aufgrund der rechtsmedizinischen Untersuchung geht das Präsidium derzeit davon aus, dass der Mann durchgestorben ist. Deshalb hat die Kriminalpolizei Waiblingen die„Holzberg“ eingerichtet. Die Ermittlungen dauern an.