Die Sieben-Tage-Inzidenz im Rems-Murr-Kreis lag am Sonntag bei 34. Maßgeblich für weitere Lockerungen sind die Inzidenzen, die das Robert-Koch-Institut täglich verkündet. Diese orientieren sich an den Landkreiszahlen des Vortags. Sprich: Die Kreisverwaltung weiß schon am Sonntag, dass der offiz...