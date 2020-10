Rems-Murr-Kreis erwischt: Wie das Landratsamt mitteilt, gab es in der vergangenen Woche Nach dem Landkreis Schwäbisch Hall hat es nun auch denerwischt: Wie das Landratsamt mitteilt, gab es in der vergangenen Woche pro 100.000 Einwohner mehr als 50 Neuinfektionen - der Landkreis wird somit zum Risikogebiet.

Neben der Umsetzung der Vorgaben der Bund-Länder-Konferenz vom 14. Oktober muss die Kreisverwaltung nun von Sonntag an weitere Einschränkungen - unter anderem in Bezug auf Teilnehmerzahlen bei privaten Feiern und Maskenpflicht - anweisen. Um welche es sich dabei genau handelt, gibt das Landratsamt des Rems-Murr-Kreises am Samstagnachmittag in einer Pressekonferenz bekannt.

+++Weitere Informationen dazu demnächst auf swp.de +++