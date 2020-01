Lebensgefährlich Verletzungen hat ein Autofahrer am Dienstag bei einem Unfall auf der Bundesstraße 14 (B14) erlitten. Der Mann war mit seinem Dacia Logan gegen 10 Uhr auf der B14 in Richtung Stuttgart unterwegs. Auf Höhe der Anschlussstelle Nellmersbach wollte er zum Überholen vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechseln. Dabei streifte er einen links neben ihm fahrenden Ford S-Max.

Der 59-jährige Autofahrer verlor daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam zunächst nach links dann im weiteren Verlauf nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto überschlug sich mehrfach und kam schließlich auf der Straße zum Liegen.

Autofahrer lebensgefährlich verletzt – Hubschrauber im Einsatz

Der Autofahrer zog sich beim Unfall lebensgefährliche Verletzungen zu und wurde nach einer notärztlichen Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.

Der Fahrer des Ford blieb unverletzt. An dem überschlagenen Auto entstand Totalschaden, am Ford Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro.

Zur Unfallaufnahme wurde die B14 in Richtung Stuttgart zwischen den Anschlussstellen Nellmersbach und Winnenden gesperrt.