Das alte Hotel in der Fabrikstraße wird nicht mehr benötigt. Jetzt ist die Abschlussunterbringung Thema.

Die Unterkunft des Rems-Murr-Kreises für asylsuchende Menschen im ehemaligen Hotel in der Winterbacher Fabrikstraße wird nicht mehr benötigt. Alle 61 Geflüchteten, die noch dort leben, ziehen bis Mitte April in die kommunale Anschlussunterbringung um. In den Gemeinden werden sie auch langfristig bleiben können. Zukünftig würden dann nur noch 21 Bewohner in der Unterkunft leben, in der während der Hochphase der Flüchtlingszustroms mehr als 200 Asylbewerber untergebracht waren, berichtet die Kreisverwaltung. Diese 21 Bewohner, für die der Landkreis auch künftig noch verantwortlich ist, werden ortsnah in Gemeinschaftsunterkünfte in Weinstadt und Schorndorf umziehen. Ausbildungs- oder Arbeitsstellen sowie laufende Sprachkurse können so weiterhin problemlos erreicht werden.

