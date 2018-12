Weihnachtsfeier Ästhetisches und Amüsantes gut gemixt

Kirchenkinberg / eke

Mit bezaubernden Showtanz-Vorführungen, einer spaßigen Fernsehshow-Parodie und einem fetzigen Tanz im Schwarzlicht begeisterten zahlreiche junge und erwachsene engagierte Mitglieder der Sportvereinigung Kirchenkirnberg die große Besucherschar ihrer Weihnachtsfeier.

Den Höhepunkt bildeten die Vorführungen der drei Tanzgruppen, die Tanzpädagogin Iman Imran leitet, die auch die Choreografien gestaltet. Viel Freude machten die „Blue Bubbles“: Zum Song „Bring me to life“ von Evanescence präsentierten die Jüngsten, Mädchen im Vor- und Grundschulalter, einen gefühlvollen Tanz mit verschiedenen, fließend ineinander übergehenden und technisch schon anspruchsvollen Szenen und Bewegungsabläufen. Eine dynamisch-schwungvolle Kombination aus Tanz-, Turn- und Gymnastik-Elementen präsentierten die Teenies der Formation „Blueberry“ zum Hit „Piñata“ von Throttle. Die Gruppe startete heuer erstmals beim Nachwuchsturnier Neckar-Enz-Cup im Bereich Dance des Schwäbischen Turnerbundes und erreichte gleich einen beachtlichen dritten Platz. Mit dem vorgeführten Tanz wird Blueberry am 30. März erneut beim Neckar-Enz-Cup antreten: „Wir sind gespannt, wie die Mädchen sich schlagen. Der Tanz ist nach Turnierkriterien konzipiert worden, macht aber vor allem richtig Spaß“, betonte die Tanzpädagogin.

Die kreativ-fantasievollen, schauspielerisch-musikalisch talentierten Kicker der aktiven Fußballmannschaft amüsierten die Gäste bei ihrer originellen Parodie der RTL-Show „Das Supertalent“ mit verschiedenen witzigen Darbietungen und sangen zum Abschluss das Vereinslied. Regie führten Maurice Hofacker, Stefan Rauch und Steffen Köger. Das Altherrenteam überraschte das Publikum mit einem Schwarzlichttanz, inspiriert von graziösen Tanzschritten und Bewegungsabläufen großer Laufvögel, untermalt von einem Medley aus bekannten Pop- und Rock-Hits sowie Schlager-Ohrwürmern unter der Regie von Lisa-Marie Fritz. Für jede Vorführung gab’s tosenden Applaus.

Eine positive Bilanz des Jahres 2018 zog der Vorsitzende Rolf Kirschbaum. Als besonderes Weihnachtsgeschenk überreichte er eine Spende an Uli Reichert, der die Familie Weiss-Reichert vertrat, deren Haus Ende August abbrannte. „Damit unterstützt die Sportvereinigung Kirchenkirnberg das Vorhaben, das Haus wieder aufzubauen“, so Kirschbaum, der die Besucher bat, ebenfalls zu spenden.

Auch Bürgermeister Armin Mößner, zugleich Vorstandsvorsitzender der Bürgerstiftung Murrhardt, ließ der Familie eine Gabe als Hilfe zukommen. Kurz blickte er auf die gute Entwicklung von Walterichstadt und Stadtbezirk in 2018 zurück und dankte der Sportvereinigung für ihre vielfältigen Aktivitäten, vor allem die Jugendarbeit. Ebenso der evangelischen Kirchengemeinde und den Vereinen: „Alle leisten großartige Arbeit fürs Gemeinwesen in Kirchenkirnberg“, betonte der Rathauschef.