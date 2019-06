Eine Katze ist in Rosenberg vermutlich durch eine Luftdruckwaffe verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilt, hat ein Unbekannter am Dienstag, 18. Juni, in Rosenberg eine Katze vorsätzlich verletzt. Bei dem Tier wurde eine runde blutende Wunde festgestellt, die vermutlich mit einem Diabolo-Geschoss verursacht wurde. Im Bereich des Wiesenwegs hatten Anwohner an jenem Tag gegen 19 Uhr auch Schüsse einer Luftdruckwaffe gehört. Die Polizei Ellwangen hat die Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetzes aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07961/9300 entgegen.

