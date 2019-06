Am 8. Juni starten die Fantastischen Vier ihre Captain Fantastic Tour 2019 beim Ostalb Festival in Aalen. Alle Infos rund um das Konzert in der Ostalb-Arena.

Sie gehören zu den erfolgreichsten Hip-Hop-Bands aller Zeiten: Die Fantastischen Vier, kurz Fanta 4. Mit Hits wie „Die da“ oder „MfG“ prägten die Stuttgarter Generationen von Fans. Jetzt sind Smudo, Michi Beck, Thomas D und And.Ypsilon auf ihrer Captain Fantastic Open Air Tour 2019 – und feiern ihren Tourauftakt in Aalen: Am Samstag, 8. Juni 2019 um 19.30 Uhr sind sie dort beim Ostalb Festival am Start.

Tickets für das Konzert von Fanta 4 beim Ostalb Festival

Tickets für die Show der Vier kannst du online nicht mehr kaufen. Allerdings gibt es für 54,95 Euro noch Karten bei der Tourist-Information Aalen und beim Aalener Musikgeschäft Musika Abele.

Anfahrt und Parken: Mit dem Auto zum Konzert

Die Fantastischen Vier spielen in der Ostalb-Arena in Aalen, die Adresse lautet: Stadionweg 5 in 73430 Aalen. Parken kannst du auf dem Greutplatz, bei der Stadthalle, beim Freibad Unterrombach und auf dem Festplatz in Unterrombach im Bereich Hochschule/Beethovenstraße und Hochschule/Burren, sowie auf Wiesengrundstücken am Biberweg und an der Gartenstraße. Autofahrer finden außerdem einen Platz auf den folgenden drei Park&Ride-Parkplätzen:

RUD in der Erlau Unterkochen

Osterbucher Steige

Berufsschulzentrum/IHK Aalen

Ostalb Festival 2019 Schlagerparty in Aalen: Anfahrt, Parken, Tickets – Alle Infos zum Konzert Am Freitag steigt im Rahmen des Ostalb Festivals in Aalen die große Schlagerparty. Hier erfahrt ihr, wie ihr hinkommt, wann es losgeht – und was ihr mit auf das Gelände nehmen dürft.

Linien, Haltestellen und Abfahrtszeiten: So fahren die kostenlosen Shuttlebusse am Samstag

An den Park&Ride-Parkplätzen stehen für das Konzert am Samstag von 15 bis 19.30 Uhr kostenlose Shuttlebusse bereit. Die OVA-Busse fahren im Fünf- bis Zehnminutentakt. Während der Show gibt es keine Shuttles. Hier der Fahrplan im Detail:

Linie 1 – Hinfahrten ab Unterkochen

15: 00 15 30

16: 00 10 20 30 40 50

17: 00 10 20 30 40 50

18: 00 10 20 30 40 50

19: 00 10 20 30 40 50

Linie 2 – Hinfahrten ab Osterbucher Steige

15: 00 10 20 30 40 50

16: 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

17: 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

18: 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

19: 00 05 10 15 20 30 40 50

Linie 3 – Hinfahrten ab Berufsschulzentrum/K3311

15: 00 10 20 30 40 50

16: 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

17: 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

18: 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

19: 00 05 10 15 20 30 40 50

Nach Konzertende fahren die Busshuttles ab den Haltestellen:

„Gmünder Torplatz“ nach Unterkochen zu RUD in der Erlau

„Steimlestraße“ zur Osterbucher Steige

„Zeppelinstraße“ ans Berufsschulzentrum

Essen und Trinken in der Ostalb-Arena

Die Stadion-Festivalwurst in der Ostalb-Arena kostet 3,50 Euro. Gegen Hunger und Durst gibt es außerdem Steaks, Pommes, Pizza, Döner und Gyros sowie Bier und Softdrinks.

Rucksäcke, Glas und Fotos: Das ist beim Konzert nicht erlaubt

In der Ostalb-Arena sind neben mitgebrachtem Essen und Trinken auch große Taschen und Rucksäcke (ab 20×30 cm), Regenschirme und eigene Sitzgelegenheiten nicht erlaubt. Aus Sicherheitsgründen außerdem verboten: Glasbehälter, Dosen, Plastikkanister oder pyrotechnische Gegenstände, Fackeln und Waffen (und alle Gegenstände, die wie eine Waffe eingesetzt werden können). Auch Tiere dürfen nicht mit zum Konzert.

Der Veranstalter weist darauf hin, dass das Fotografieren sowie sämtliche Ton-, Film- und Videoaufnahmen für die kommerzielle Nutzung beim Konzert grundsätzlich untersagt sind. Digitale und analoge Pocket-Kameras (ohne Wechselobjektiv) und Mobiltelefone sind auf dem Festivalgelände erlaubt.

Gute Nachricht am Ende: Früh da sein lohnt sich

Early Birds dürfen sich freuen: Alle Fanta4-Fans, die am Samstag als Erstes in die Ostalb Arena kommen, sichern sich einen Platz in der zweiten Reihe der Wellenbrecher vor der Bühne. Die Plätze sind natürlich limitiert!

Das könnte dich auch interessieren:

Phil Collins Mit Gehstock auf die Bühne - so war das Phil Collins Konzert in Stuttgart Die britische Musiklegende Phil Collins hat am Mittwoch in Stuttgart das erste von sieben Deutschlandkonzerten gespielt.