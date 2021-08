Einer oder mehrere Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag, 10. August, in Schwäbisch Gmünd fünf Einkaufswagen auf die Gleise in der Nähe des Sachsenhofs gelegt. Der Lokführer eines Regionalzugs, der aus Richtung Nördlingen kam, war dadurch zu einer Schnellbremsung gezwungen. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge hat der Lokführer die Einkaufswagen, die zu einem Gartencenter in der Nähe gehören, gegen 1.30 Uhr bemerkt. Obwohl der L...