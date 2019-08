Ein Australian Sheperd hat ein Kind auf einem Ellwanger Campingplatz schwer verletzt.

Wie die Polizei mitteilt, hielten sich am Montagabend eine Familie mit einem dreijährigen Mädchen sowie Besitzer eines Australian Sheperds mit ihrem angeleinten Hund auf dem Campingplatz Sonnenbach in Ellwangen auf. Als das Kleinkind beim Spielen wohl in die Nähe des Hundes fiel, packte er das Mädchen im Nacken. Als der Lebensgefährte der Hundebesitzerin dazwischen ging, biss der Hund ihm in die Hand. Das Mädchen wurde schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt.

Das könnte dich auch interessieren:

See in Rottenacker Helfer auf vier Pfoten trainieren für den Ernstfall Die Rettungshundestaffel Ulm sowie die Feuerwehren Rottenacker, Munderkingen und Erbach stellen an den Rottenacker Seen ein Einsatzszenario nach.

Tierauffangpflege Pfotenengel Zollernalb Lämmer, Hunde und Katzen sorgen für herzige und herzliche Momente Die Bewohner des Hauses Fehlatal besuchten dieser Tage den Hausener Vereinssitz der Tierauffangpflege Pfotenengel Zollernalb.