Nun ist endlich ein Knopf dran – zumindest was den Gschwender Gemeinderat betrifft: Die Mehrgenerationen-Erlebnis- und Freizeitanlage am Naturbadesee ist auf den Weg gebracht. Der Förderantrag für das Leader-Programm kann fristgerecht gestellt werden. Mit dieser Gestaltung am südlichen Bereich ...