Am Donnerstag sind zwei Spaziergängerinnen am Schimmelberg bei Aalen-Wasseralfingen zufällig auf einen entblößten Mann gestoßen.

Wie die Polizei mitteilt, gingen zwei Frauen am Donnerstag gegen 8.30 Uhr mit ihren Hunden am Schimmelberg im Bereich des dortigen Wanderparkplatzes spazieren. Rund 50 Meter nach dem Parkplatz bemerkten die beiden einen circa 30 bis 40 Jahre alten Mann, der auf einer Sitzbank saß. Der Mann, dessen Geschlechtsteil entblößt war, trug teilweise Damenkleidung. Vor ihm stand eine Kamera mit Stativ. Als der Unbekannte die Spaziergängerinnen erblickte, bedeckte er sich sofort und sprach die Frauen nicht an. Als sie an ihm vorbei waren, zog er sich sofort an und verließ den Parkplatz.

