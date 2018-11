Rechberghausen Neue Gruppe für Kleinkinder

Tagesmütter dringend gesucht

Qualifizierung Der Bedarf an geschulten Kräften ist groß, die Qualitätssicherung in der Kindertagespflege ein hohes Gut: Der Tagesmütterverein Göppingen bietet in Zusammenarbeit mit den Häusern der Familie in Göppingen und Geislingen

regelmäßig Qualifizierungskurse an. Die Kurse entsprechen den Vor-

gaben des Landes Baden-Württemberg im Umfang von 160 Unterrichtseinheiten und dem Curriculum des Deutschen Jugendinstituts in München. Der Tagesmütterverein Göppingen hat seinen Sitz in der Ziegelstraße 35 in Göppingen und ist unter

Tel. (07161) 9633 10 zu erreichen. Ausführliche Infos gibt es auf der Homepage www.tagesmuetter-gp.de