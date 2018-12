Dettingen Münzing „Kein Kind wird herausgerissen“

Von Christina Hölz

Der Ton ist rau geworden, den Elternbeiräte, Väter und Mütter in Dettingen anschlagen gegenüber den Verantwortlichen für die Kindergärten im Ort. So rau, dass Harald Grimm, geschäftsführender Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde in Dettingen, dieser Tage etwas geschockt bei Bürgermeister Michel Hillert anklopfte: Für ihn gelte es, zu überlegen, ob die Kirche überhaupt Träger der Kindergartenarbeit in Dettingen bleiben möchte, äußerte der Theologe. Das wiederum brachte den Rathauschef in Rage: „Wir würden uns einen Bärendienst erweisen, wenn die Kirchengemeinde abspringt“, echauffiert er sich. Die Kommune beauftragt seit Jahrzehnten die Kirche mit der Trägerschaft für alle Kinderbetreuungseinrichtungen – was sich für Hillert bestens bewährt hat: „Mit dieser Lösung fahren wir hervorragend.“

Kurz, es rumort in Dettingen, zumindest wenn es um das emotional belegte Thema Kinder geht. Was ist passiert? Für Wirbel sorgte zunächst eine schlichte Abfrage des Betreuungsbedarfs in den Dettinger Horten, erklärt Kirchenpfleger Kai Münzing. Um dem wachsenden Bedarf an Ganztagesplätzen gerecht zu werden, will der Träger diese in Zukunft nur den Familien anbieten, die tatsächlich auf die langen Öffnungszeiten angewiesen sind. So sollen künftig Wartelisten vermieden werden, sagt Kai Münzing.

Um Klarheit zu bekommen, sollen arbeitende Eltern einen Nachweis ihrer Erwerbstätigkeit bringen. „Das ist in vielen anderen Gemeinden längst üblich.“ Dettingen indessen habe zu den wenigen Orten gehört, die, unabhängig von Nachweisen, auf Wünsche und Bedarf der Eltern eingegangen sind.

Will heißen: Zwar gelten die Kindergärten Walter Ellwanger, Neubühlsteige und „Unter dem Regenbogen“ (Buchhalde) als Ganztageseinrichtungen, während in der Bergstraße und am Kegelwasen die Regelzeiten angeboten werden. Auch der neue Waldkindergarten beim Vereinsheim der Naturfreunde, vom Gemeinderat nun bewilligt, soll zu üblichen Zeiten öffnen. Und bislang konnten die Dettinger Eltern frei wählen, in welchem Hort sie ihr Kind unterbringen.

Eben diese Option könnte die geplante Mini-Reform verhindern. Und das ruft besorgte Eltern auf den Plan. Sie fürchten zum einen, dass die Jungen und Mädchen aus „ihrem“ Kindergarten mitsamt dem bestehenden Umfeld in eine andere Einrichtung wechseln müssen (wenn etwa eine Mutter ein zweites Kind erwartet und deswegen nicht mehr arbeitet). Und zum anderen prangern Eltern von Buchhalde-Kindern den Fußweg in die Dettinger Ortsmitte an, sollten der Nachwuchs dort einen Regelkindergarten besuchen.

Der Weg von rund drei Kilometern sei für „kleine Kinder und nicht motorisierte Familien“ nicht zu bewältigen, beklagen die Eltern in einem knapp 14-seitigen Schreiben. Besagten Brief schickte der Elternbeirat des Kindergartens „Unter dem Regenbogen“ jetzt unter anderem an Bürgermeister Michael Hillert, Kirchenpfleger Kai Münzing, die Dettinger Pfarrer, Kirchengemeinderäte und bürgerliche Räte.

Und: Mit Vorwürfen gegenüber Kirche und Kommune spart der Elternbeirat hier nicht. Unter anderem wird die Bausubstanz im im Kindergarten Bergstraße als „mangelhaft“ bezeichnet und die pädagogische Leitlinie hinterfragt. Auch die Forderungen sind klar: „Wir beantragen, dass der Träger die Neustrukturierung mitsamt ihrer Konsequenzen sofort zurückzieht“, heißt es da. Zudem fordern die Eltern „eine transparente und faire Kommunikation“, mehr Mitsprache und eine gemeinsame Lösung, was die Ganztagesplätze angeht.

Dabei hatte Kai Münzing bereits zuvor versucht, die Wogen zu glätten und zwischen allen Seiten zu vermitteln. Für anfängliche „Missverständnisse und die suboptimale Kommunikation“ hat sich der Kirchenpfleger bereits schriftlich bei den Eltern entschuldigt

Zudem betont er:„Bei uns wird kein Kind einfach aus seiner Umgebung herausgerissen.“ Nach einem Austausch mit Gemeinderat und Verwaltung haben sich die Verantwortlichen jetzt geeinigt, dass die Kinder (vorerst!) weder den Hort wechseln müssen, noch sich auf andere Betreuungsmodule einstellen müssen. Erst im Frühjahr wird das Thema nochmals im gemeinsamen Ausschuss der bürgerlichen und kirchlichen Gemeinde beraten. Eltern können zuvor ihre Sicht einbringen.

Betroffen macht das Schreiben der Eltern den Kirchenpfleger dennoch. „Ich verstehe nicht, weshalb unsere Kindergartenarbeit so in Misskredit gebracht wird“, sagt der kaufmännische Leiter der Horte.

Das stört auch den Verwaltungschef. „Wir leben hier im Schlaraffenland, und dann haut man einem so etwas um die Ohren“, ärgert sich Michael Hillert über das Schreiben. Er spricht von „hohen Standards“ und fitten Erzieherinnen, für die der Arbeitgeber Kirche sorge. Die Gemeinde lässt ihre Kindergärten nun vom Jugendamt evaluieren. „Ich bin mir sicher, wir schneiden gut ab.“