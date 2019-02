Musikwinter Zwischen Verantwortung und Hysterie

Gschwend / Rainer Kollmer

Martin Mühleis hatte den Roman des polnischen Schriftstellers Andrzej Szczypiorski „Eine Messe für die Stadt Arras“ als Vorlage für ein beeindruckendes Gesamtkunstwerk eingerichtet. Der Stuttgarter Komponist Libor Síma verwob das metaphorische Sittengemälde aus dem Mittelalter mit einer musikalischen Assoziation, die in einer erstaunlich kompakten Besetzung von sechs Musikern verwirklicht wurde.

Torsten Müller, Julius Pfeifer und Thomas Scharr vom Vokalensemble des Südwestrundfunks signalisierten mönchische Gregorianik, Veit Hübner (Kontrabass), Ulf Kleiner (Fender Rhodes) und der Komponist (Bassklarinette) legten sich quintenbetont und mit stilechter Drehleierbordun ins Zeug. Multifunktional kamen zudem diverse Perkussionsinstrumente ins Spiel und malten das Gemälde in vielfältiger Weise weiter aus.

Wohlgesetzte Stimmlage

Auf der Kirchenkanzel zog Schauspieler Rüdiger Vogler als volltönender, dogmatischer Religionsvertreter Pater Albert machtvoll und intrigant an den Fäden der Bevölkerungsmarionetten von Arras. Sein Zögling Jean stellte sich ihm oft nur zögerlich in den Weg. Schließlich war er Nachfolger in spe. Fabian Hinrichs gelang es mit einer wohlgesetzten, oft devoten Stimmlage, die hierarchische Situation zwischen dem da oben und ihm da unten ausgezeichnet zu unterstreichen. Hier wurde ein Mensch vorgeführt, der einerseits einfache Gedankengänge gewohnt war, aber zunehmend einen Blick hinter die Kulissen wagte und dem Erschrecken Ausdruck verlieh.

Der Roman spielt im Mittelalter und will als Gleichnis für die Rolle von Demagogen verstanden werden. Von der Pest heimgesucht, fängt die Bevölkerung von Arras an, sich gegenseitig zu denunzieren und umzubringen. Zuerst kommen die Minderheiten dran, später auch unliebsame Exzentriker wie Hexen oder Grafen. Scheiterhaufen werden angezündet, um die Stadt zu reinigen und das Wahre zu enthüllen. Die Stadt soll dem Teufel nicht überlassen werden, beschwört Pater Albert seine Marionetten.

Kurz bevor Jean getötet wird, naht die Rettung in Person des Fürstbischofs David aus Gent, der während einer langen Messe alle Schuldigen frei spricht und dies mit geistlicher Gnade argumentiert. Ein schrecklicher Demagoge gibt dem nächsten Exzentriker die Klinke in die Hand. Zögling Jean versteht die Welt nicht mehr, verlässt Arras und sucht anderswo die beste aller Welten.

Die Aufführung in der evangelischen Kirche war eine Premiere. Die vielschichtige Mischung aus eindringlicher Sprache, atmosphärischer Musik, plakativ wechselnder Beleuchtung und bildhafter Inszenierung war eindrucksvoll und machte betroffen. Eine gesellschaftskritisch benannte literarisch-musikalische „Messe“, die eine religiöse Komponente unentwegt in Frage stellt und beinahe zynisch mit ihr spielt, stellt in einer protestantischen Kirche eine beißende Herausforderung dar.

Martin Mühleis und seinem kongenialen Komponisten Libor Síma ist zu wünschen, dass das Werk wegen seiner aktuellen Bezüge nicht zum letzten Mal dem Publikum angetragen wird. Es dürfte sich lohnen. Nicht nur in Gschwend.