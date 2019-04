In Blaufelden steigt am Wochenende das zweite Hohenloher Wollfest. Es werden viele Menschen erwartet – auch weil die Strickfreudigen eine gut vernetzte Gemeinschaft sind.

Neu aus der Taufe gehobene Veranstaltungen fangen ja gerne mal klein an – es muss sich schließlich erst herumsprechen, was es dort zu erleben gibt. In Zeiten der digitalen Vernetzung freilich kann es auch ganz anders gehen. Viel schneller. Wie beim Hohenloher Wollfest: Schon zur Premiere im vergangenen Jahr kamen sage und schreibe 2300 zahlende Gäste nach Blaufelden. „Ich denke, dieses Jahr werden es noch ein paar mehr, wenn ich die Resonanz bei Facebook sehe“, sagt Bianca Miessler. Die 34-Jährige aus Raboldshausen organisiert das Fest.

Nicht nur das Internet ist ein Faktor, der hier eine Rolle gespielt hat, sondern auch die Klientel von Wollfesten: Es hat fast den Charakter von Familientreffen, wenn die eingeschworene Gemeinschaft von Strick-, Häkel- und Spinnbegeisterten zueinander kommt. Man kennt sich, man sieht sich regelmäßig. Es gibt beispielsweise große Wollfeste in Leipzig und Berlin. Und jetzt eben in Blaufelden. „Manche Gruppen tingeln von Fest zu Fest“, sagt Miessler.

Tuningkontrollen 70 Fahrzeuge in Eislingen, Göppingen und Zell unter Aichelberg kontrolliert Einige Verstöße stellte die Polizei am Freitag bei Tuningkontrollen in Eislingen, Göppingen und Zell unter Aichelberg fest.

Und dann? „Es gibt ganz viele Sitzmöglichkeiten. Da decken sich manche mit Kaffee und Kuchen ein, sitzen zwei Tage beieinander, stricken, spinnen, quatschen.“ Neue Ware bekommen die Strickerinnen (es sind fast nur Frauen) in Blaufelden an den Ständen von 65 Ausstellern, die alles rund um das momentane Trend-Hobby anbieten. Zusätzlich gibt es zwölf Kursangebote, zum Beispiel zu Themen wie „Modular stricken“, „Sexy Sommersachen stricken“ oder „Spinnen mit der Handspindel“.

Dachboden voller Wolle

Bianca Miessler und ihr Mann Florian halten selbst seit elf Jahren Alpakas. Angefangen hat alles mit drei Stuten und einem Hengst, mittlerweile haben sie mehr als 30 Tiere. „Irgendwann kam der Punkt, als unser Dachboden voller Wolle war und wir über die Vermarktung nachdenken mussten“, sagt Bianca Miessler. Gesagt, getan: Die Rohwolle geben sie in eine Spinnerei, das fertige Garn färben sie selbst. Sie haben mittlerweile einen Hofladen, der von Oktober bis Mai freitags und samstags geöffnet hat. „Den Strick-Boom, den es gerade gibt, müssen wir jetzt mitnehmen“, so Miessler. Ihre Alpakas seien immer noch ein Hobby – beide Miesslers sind berufstätig –, aber „ein lukratives“.

Ludwigsburg Grillen krönen den Salat Bereits seit vier Jahren bietet Seidel’s Salatbar in Ludwigsburgs Innenstadt essbare Insekten an. Besonders beliebt sind sie als Salat-Topping.

Lukrativ war das erste Wollfest derweil auch für die Anbieter. Jedenfalls gab es für die Veranstaltung am kommenden Wochenende derart viele Anmeldungen, dass 40 Händlern abgesagt werden musste. Jene, die nach Blaufelden kommen, haben teils lange Anreisen: aus Wien, Frankreich, den Niederlanden und Mecklenburg etwa.

Bianca Miessler freut sich sehr auf das Wollfest: „Ganz, ganz viele Besucher kenne ich mittlerweile persönlich.“ Und sie würde sich auch freuen, wenn viele Menschen aus der Region, die nicht zur Strick-Szene gehören, vorbeischauen würden. Die dafür nötige Vorarbeit haben die Miesslers geleistet: Die Homepage zum Fest kommt sehr professionell daher, 10.000 Flyer haben sie drucken lassen, dazu 200 Plakate, die sie in einem Umkreis von rund 50 Kilometern um Blaufelden aufhängen. Kurzum: Das fröhliche Stricken kann beginnen.

Das könnte dich auch interessieren:

Forstwirtschaft Die Botschafterinnen des Waldes Baden-Württemberg hat eine neue Waldkönigin: Johanna Eich aus Sulzfeld. Die Forstwirtin löst damit Ramona Rauch ab.