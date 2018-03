Blaufelden Zweites Hohenloher Mundartsfestival steigt in Gammesfeld

Uhrzeit, Karten und Hintergrund

Das Programm beginnt am Freitag, 23., und am Samstag, 24. März, jeweils um 20 Uhr (Einlass: 19 Uhr). Karten gibt’s im Vorverkauf bei der Bäckerei Dürr in Gammesfeld, der Bäckerei Sohns in Blaufelden, bei „Dicentra“ in Brettheim, in der Getränkewerkstatt Brenner in Wiesenbach und der Metzgerei Feuchter in Rot am See.

Der Erlös kommt Projekten von „Hundertprozent“ in Heilbronn, Berlin, Südafrika und Haiti zugute. Der Verein wurde 2012 in der Gemeinde Blaufelden gegründet. 2017 sammelten die 15 Ehrenamtlichen knapp 74 000 Euro an Spenden. Näheres zum Festival sowie zum Verein gibt es im Internet

unter www.hundertprozent.org.