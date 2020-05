Der AfD-Landtagsabgeordnete Emil Sänze stellt einen Antrag: Infizierte ausländische Arbeitskräfte könnten in verplombten Transportmitteln in ihr Heimatland gebracht werden. Udo Stein, AfD-Abgeordneter aus dem Wahlkreis Schwäbisch Hall, sowie drei andere Mandatsträger der rechts positionierten AfD haben das Papier mit unterschrieben. Die Drucksache 16/ 8066 trägt das Datum vom 5. Mai. Anlass des Schreibens sind die gehäuften Corona-Infektionen von Mitarbeitern aus anderen Ländern bei einem Fleischverarbeitungsbetrieb in Birkenfeld.

Wortwahl war „mehr als suboptimal“

„Im Nachhinein betrachtet war die Wortwahl in besagtem Passus mehr als suboptimal. Sie hätte so nicht gewählt werden dürfen“, schreibt Udo Stein in einer Stellungnahme. „Das hätten ich und meine Kollegen erkennen müssen, bevor dieser Antrag in dieser Form an die Landtagsverwaltung ging.“ Stein habe den Antrag zunächst gut gefunden. Er befasse sich mit den Zuständen für Leiharbeiter in Schlachthöfen, keineswegs mit den Pflegekräften in Heimen. Außerdem richte sich das Papier gegen die „finanzielle Vergemeinschaftung der Krankheitsrisiken“. Stein geht davon aus, dass Sänzes Antrag im Umlaufverfahren bei jedem AfD-Abgeordneten gelandet ist.

Bei Anton Baron scheinbar nicht. Der Abgeordnete aus dem Hohenlohekreis, parlamentarischer Geschäftsführer seiner Fraktion, habe das Papier vor der Einreichung nicht gelesen. Das schreibt sein persönlicher Mitarbeiter. Die Wortwahl könne tatsächlich missverstanden werden, räumt Anton Baron. Man hätte das anders formulieren müssen.

Heftige Reaktionen der anderen Parteien

Udo Stein und Anton Baron bedauern zwar die Wortwahl des Antrags. Beide attackieren aber auch die Kritiker. Die Formulierungen würden bösartig gedeutet. Stein schreibt: „Als menschenverachtend empfinde ich, was der politische Gegner reininterpretiert und besagten Passus in die Nähe von Deportationszügen bringt.“

Der AfD-Antrag hatte heftige Reaktionen hervorgerufen. Der Gerabronner Verein Ohne Rechtsaußen richtet sich in einer Zeitungsanzeige gegen die AfD. Vertreten wird der Verein, in dem sich ungefähr 45 Menschen zusammengeschlossen haben, von David Jäger.

Gemeinsamer Nenner mit einigen AfD-Wählern möglich

Der 34-jährige Psychologe, Politik- und Sozialwissenschaftler geht davon aus, dass nicht bei allen Menschen, die die AfD wählen, „Hopfen und Malz verloren“ seien. „Ich glaube, dass manche Menschen aus Protest diese Partei wählen, nicht weil sie ein geschlossenes rechtsextremes Weltbild haben“, sagt der Doktorand. Viele der AfD-Wähler könnten sich auch anders entscheiden, vermutet David Jäger. Mit ihnen ließe sich durchaus noch ein gemeinsamer Nenner finden.

Um dieses Klientel anzusprechen, veranstaltet Ohne Rechtsaußen eine Reihe von Veranstaltungen. Die Wahlergebnisse der AfD in Crailsheim seien für ihn Grund genug, die Initiative zu ergreifen. Dort kam die Alternative für Deutschland bei der Landtagswahl 2016 auf 22,4 Prozent. In Hall entschieden sich 14 von 100 Wählern für die AfD. In Gaildorf waren es 19,1 Prozent.

Die parlamentarische Geschäftsführerin der CDU-Landtagsfraktion, Nicole Razavi, sagte zur Wortwahl des Antrags: „Die AfD spielt offensichtlich ganz bewusst auf die verplombten Züge nach Auschwitz an. Die Äußerung ist menschenverachtend und widerlich. In Deutschland helfen wir kranken Menschen und pferchen sie nicht in Lastwagen oder Züge.“ „Die AfD will offensichtlich Menschen wie Vieh in Containern Tausende Kilometer quer durch Europa transportieren. Das weckt schlimme Erinnerungen“, vermutet der parlamentarische Geschäftsführer der Grünen Hans-Ulrich Sckerl.