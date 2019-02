Stadtfeiertag Zuerst zur Kuh, dann zum Gaukler

Kirchberg / Guido Seyerle

Es ist für viele Aussteller der erste Mittelaltermarkt des Kalenderjahres. Dementsprechend gut gelaunt präsentieren sie ihre Waren oder unterhalten die Besucher. „Hat jemand einen Feuerstein dabei?“, fragt Bagatelli in die Runde, der sich selbst als „stärksten Mann der Welt“ bezeichnet. Es braucht einige Sekunden, bevor ihm eine junge Dame ein Feuerzeug zuwirft. Anschließend jongliert er gleichzeitig mit einem Ei, einer brennenden Fackel und einer Bratpfanne. Sein Ziel: Schlage das Ei in die heiße Pfanne – dies gelingt, die 30 Zuschauer im Kirchberger Hofgarten klatschen.

Das sonnige, wenn auch kühle Wetter sorgte bereits bei der Eröffnung am Samstag für gute Stimmung. „Wir freuen uns auf die kommenden beiden Tage und die Gaukler, Scharlatane und Marktleute“, begrüßte Bürgermeister Stefan Ohr die Marktleute. „Es ist wieder einmal an der Zeit, dass der Frühling seine Vorboten schickt. Wenn der erste Krokus aus der Erde schaut, ist Markt in Kirchberg“, antwortete Herold Oskar nach dem ersten Trompetenstoß. Dann zählte er an seinen Fingern bis zur Zahl zwei und schüttelte den Kopf. Der erste Mann des Magistrats blickte ihn fragend an: „Wir haben für zwei Tage bezahlt.“ Und er bekam zur Antwort: „Das ist der Fehler.“ Ohr lachte: „Ich vergaß, auch die Räuber zu begrüßen.“

Ein ganz schönes Programm

Jede halbe Stunde gab es Programmpunkte wie Rittershowkämpfe oder Schlossführungen. Doch am Samstagvormittag ballten sich mehrere hundert Menschen auf dem Frankenplatz. Das lag einerseits an der Vieh- und der Mostprämierung. Andererseits wollten die eingefleischten Kuttelesser rechtzeitig eine Portion ergattern. Gleichzeitig begaben sich bereits die Jagdbogenschützen auf ihren Parcours. Zum ersten Mal war für die Organisation der Schützenverein Eckartshausen mit seinem Vorsitzenden Gerald Stark verantwortlich.

Während die einen Sport trieben oder ihren Gaumen verwöhnten, musste Andrea Haag arbeiten. Die Sulzbacherin beurteilte als Preisrichterin Kühe und Kälber: „Wir schauen die Füße und die Euterveranlagung an. Und natürlich auch, wie sie sich bewegt.“ In den vergangenen Jahren habe die Anzahl der ausgestellten Tiere nachgelassen – was auch am erheblichen Zeitaufwand liegen würde: „Es braucht ganz schön lange, bis sich die Tiere an ein Halfter gewöhnt haben.“

Ein Markt mit 60 Ständen

Für einen Rundgang über den Markt mit seinen 60 Ständen mussten Familien mit Kindern mindestens eine Stunde einplanen. Verständlicherweise dominierten epochengerecht Gegenstände aus Naturmaterialien. Stefan Haspel aus Dornbirn hatte die Kunststoff-Ritterschilder ganz am Rand aufgebaut, in der Mitte seinen Standes Holzschwerter und -armbrüste. „Die Straßenszenerie mit den alten Häusern und die Atmosphäre sind toll“, sagte der Österreicher.

Das bestätigte auch Christian Dausiens im Hofgarten: „Die Besucher hier denken in Natur.“ Der Berliner betätigte mit einem Fuß ein Rad, wodurch eine mobile Drechselbank in Bewegung gesetzt wurde: „Ich hoffe, dass ich vier gleich lange Stuhlbeine hinbekomme.“ Eigentlich hatte der gelernte Drogist eine Lebensstellung in einem Reformhaus. Doch im Alter von 50 Jahren sattelte er um und erschafft seitdem Kunstwerke aus Holzresten. Viele Besucher fachsimpelten mit ihm über Holz und die passenden Werkzeuge – bis der laute Ruf von Jongleur Bagatelli sie in ihren Gedanken unterbrach: „Normal lasse ich nichts anbrennen und bekomme alles gebacken. Kommt herbei!“