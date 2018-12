Autorenlesung Zichorienkaffee und Erbswurst

Rot am See / Norman Krauß

Kommt Gunter Haug dieses Jahr nicht nach Brettheim?“ zeigte sich eine begeisterte Haug- Leserin Mitte November besorgt. Er ist – wie alle Jahre seit 2006 – zum Lesen und zum Erzählen ins Haus der Musik und Begegnung gekommen, diesmal mit seinem historischen Tatsachenroman über die Familie Knorr: „Die Päcklessuppen-Dynastie“

„Dieser Mann musste in seinem 75-jährigen Leben unzählige Rückschläge und persönliche Niederlagen einstecken, aber genauso oft ist er wieder aufgestanden und hat weitergemacht“, beschreibt Haug gleich zu Beginn die hauptsächliche Lebensleistung von Carl Heinrich Theodor Knorr, geboren 1800 in Meerdorf bei Braunschweig, gestorben 1875 in Heilbronn.

Kenntnisreich führt der Autor seine mehr als 40 Zuhörer mitten hinein in die Zeit vor rund 150 Jahren, als im deutschen Kaiserreich die Industrialisierung begann mit all ihren Vorteilen für so manche Produktherstellung. Gleichzeitig fehlte eine funktionierende und absichernde Sozialgesetzgebung, es herrschte Wohnungsnot, und es gab Versorgungsengpässe. In dieser Zeit um 1840 entwickelte Knorr Ideen für einfach zu produzierende, leicht zu vermarktende, vor allem aber für alle Menschen erschwingliche und einfach zuzubereitende Lebensmittel: Zichorienkaffee und Fertigsuppe.

Mehrere Anläufe zur kaufmännischen Selbstständigkeit gelangen, mussten aber auch ebenso oft wieder aufgegeben werden. Zwei Ehefrauen verstarben ihm innerhalb von 33 Jahren. Durch Selbstdisziplin, Optimismus, Vertrauen in die eigenen Ideen und immer wieder neu gesteckte Ziele gelangen ihm in Niedersachsen, Hessen und schließlich im württembergischen Unterland Firmengründungen, von denen die Firma „C.H. Knorr Engros – Geschäft in Reis, Gerste, Sago und Landesprodukte“ 1858 den Grundstock bildete für die später europaweit bekannt gewordene „Päcklessuppen-Dynastie“. Der internationale Durchbruch war allerdings erst den Knorr-Söhnen Carl und Alfred vorbehalten.

In etwa einjähriger Vorbereitungszeit konnte Gunter Haug Aufzeichnungen aus der Firmengeschichte des inzwischen zum Unilever-Konzern gehörenden Stammwerks, aus dem Stadtarchiv Heilbronn sowie Lebenserinnerungen mehrerer Nachkommen des Firmengründers einsehen, verwerten und daraus eine Fülle von lesenswerten Episoden erzählen. Schmunzelnd nahmen die Zuhörer auf, wie ein Sohn des Königs von Siam bei einer Betriebsbesichtigung 1905 in der neu eingerichteten Hundekuchenbäckerei ein recht appetitlich duftendes Gebäck direkt aus dem Ofen nahm und – zum Entsetzen der Begleiter – genüsslich verzehrte.

Erbswurst hat nach Aussagen Haugs übrigens mehrfach Geschichte beeinflusst: Der Goldrausch in Alaska hatte gegen Ende des Jahrhunderts die Kapazitäten in Heilbronn bis zum Anschlag ausgereizt, und 1904 orderte deutsches Militär in Südafrika tonnenweise Erbswurst zum Erhalt deutscher Kolonien.

Alles in allem: Mit „Knorr – die Päcklessuppen-Dynastie“, im eigenen Verlag „edition.inspiration“ erschienen, ist es Gunter Haug auf 312 Seiten hervorragend gelungen, Firmen- und Weltgeschichte verständlich, interessant, spannend und humorvoll aufzubereiten. Lesenswert!

Mit herzlichem Beifall und einem kleinen Geschenk dankten Publikum und der veranstaltende Förderverein Erinnerungsstätte dem Autor für einen spannungsreichen und vergnüglichen Lese- und Erzählabend.