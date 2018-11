Kirchberg Zentrale Wärme aus der Schule

Kirchberg / Sebastian Unbehauen

Für den Bereich „Kirchberg-Süd“ ist ein Quartierskonzept erarbeitet worden. Die Ziele: Energie sparen, CO2-Verbrauch senken. Dafür soll ein Nahwärmenetz aufgebaut werden.

Wichtige Teile Kirchbergs liegen in dem Gebiet, das das Ingenieurbüro IBS aus Bietigheim-Bissingen im zurückliegenden Jahr untersucht hat: das Schulzentrum, das Sanierungsgebiet Lindenstraße/Eschenstraße, das Wohngebiet Windshöhe und das Gewerbegebiet Schindelwasen. Roland Engelhard von IBS stellte die Ergebnisse in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats vor. Die wichtigsten Zahlen: Das Gesamtquartier habe einen Wärmeverbrauch von 9,3 Millionen Kilowattstunden pro Jahr, 1,2 Millionen Liter Heizöl würden verfeuert. Einsparpotenziale gebe es genügend, zum Beispiel durch bessere Wärmedämmung, neue Heizungssysteme oder den Ausbau der Fotovoltaik im privaten Bereich. In einem optimistischen Szenario könnten bis 2050 67 Prozent der CO 2 -Emissionen, also 3300 Tonnen pro Jahr, eingespart werden, so Engelhard.

Ausgangspunkt Schule

Ein Baustein des Wandels soll

ein Nahwärmenetz sein. Dessen Ausgangspunkt ist die August-­Ludwig-Schlözer-Schule. Diese hat noch einen alten Heizungskessel aus dem Jahr 1978 und einen Jahresbedarf von 68.000 Litern Heizöl. Im Zuge der anstehenden Schulsanierung soll eine Pelletheizung eingebaut werden. Diese soll dann in einer ersten Stufe die Schloss-Schule (Kessel aus den 80er-Jahren) mitversorgen, in einer zweiten Stufe ­könnte das Sanierungsgebiet Lindenstraße/Eschenstraße angeschlossen werden. Die dritte Stufe wäre eine komplette Quartiersversorgung. Dafür bräuchte es freilich eine größere Holzhackschnitzelheizung, die hinter der August-

Ludwig-Schlözer-Schule Richtung Wasserturm entstehen könnte.

„Dass wir 100 Prozent der Gebäude anschließen, ist sehr selten“, sagte Ingenieur Engelhard den Stadträten. „Schon 50 bis 60 Prozent der Menschen zu gewinnen, ist ordentlich Arbeit. Das braucht Zeit. Wichtig ist, den ersten Schritt hinzubekommen.“

Dass dieser erste Schritt gelingt, dafür soll ein sogenanntes Sanierungsmanagement sorgen. Der Gemeinderat beauftragte das Büro IBS bei vier Enthaltungen damit, einen entsprechenden Antrag auszuarbeiten. Denn: Die Personalkosten für drei Jahre sind förderfähig. Die zu erwartenden Kosten liegen bei rund 90.000 Euro, 65 Prozent davon könnte die KfW übernehmen. Dem Sanierungsmanagement könnten Vertreter der Stadt, von IBS sowie den Stadtwerken Crailsheim beziehungsweise der Grünstrom Kirchberg GmbH angehören.

Stadtrat Robert Schmid-Denkler drückte in der Diskussion gleich aufs Gaspedal: „Es gibt in diesem Gebiet gerade sehr viele Leute, die sich überlegen, in nächster Zeit die Heizung zu modernisieren.“ Ihnen müsse man schnell ein Angebot machen. „Die Information ist jetzt absolut wichtig.“ Gerhard Borchers schlug in dieselbe Kerbe und betonte, dass es zentral sei, bald konkrete Preise nennen zu können. „Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir eine große Nachfrage im gesamten Gebiet erzeugen können“, so Borchers.

Biogas keine Alternative

Gerhard Stahl brachte derweil Biogas aus Kleinallmerspann als Alternative zur Holzverfeuerung ins Spiel. Ein Biogaskonzept sei geprüft, aus wirtschaftlichen Gründen aber nicht weiterverfolgt worden, antwortete Bürgermeister Stefan Ohr.

Eine Sorge mancher Stadträte – zum Beispiel von Friedrich Dorsch – war, dass der Preis möglicherweise nicht günstig genug sein könnte, um die Menschen von einem Wechsel zur Nahwärmeversorgung zu überzeugen. Am Ende entscheide eben der Geldbeutel. „Wir haben schon etliche Nahwärmekonzepte umgesetzt“, sagte Engelhard. „Man kommt da schon hin mit den Preisen.“ Genaue Zahlen konnte er im jetzigen Stadium freilich nicht nennen.

„Wir sind in Gedanken schon ziemlich weit voraus“, schloss Bürgermeister Ohr. „Wir wollten erst einmal nur vermitteln, dass es sich lohnt, sich auf den Weg zu machen.“ Das hat der Gemeinderat jetzt getan.