Einkaufen Zeit für ein Gespräch gibt’s immer

Frankenhardt / Christine Hofmann

Wir kennen uns ja noch gar nicht. Ich bin die Claudi“, sagt Claudia Bröllochs und wiegt für einen Neukunden Suppengemüse ab. „Ich bin jetzt jeden Samstag hier in Honhardt an der Kirche – und anschließend in Gründelhardt am Dorfplatz.“ Die Frankenhardterin ist seit wenigen Wochen mit einem kleinen Marktstand in der Gemeinde unterwegs. Obst und Gemüse in Bio- und Demeter-Qualität hat sie im Angebot, dazu Eier, Nudeln, Wurst und Geflügelfleisch sowie Honig, Senf und Brotaufstriche. Extrawünsche bringt sie auf Bestellung mit.

„Ich wollte mit 50 nochmal etwas Neues anfangen“, erzählt Claudia Bröllochs (54), eine gebürtige Crailsheimerin, die mit ihrer Familie in Frankenhardt-Vorderuhlberg lebt. 27 Jahre lang hat sie als Kosmetikerin gearbeitet, dann sechs Jahre lang als Angestellte auf dem Wochenmarkt. „Der Wochenmarkt war vom ersten Tag an meine zweite Heimat“, berichtet sie lachend. Einmal in der Woche ist sie mit einem rollenden Eier- und Geflügelmobil in der Heilbronner Gegend unterwegs.

Marktfrau zu sein gefällt ihr so gut, dass sie den Schritt in die Selbstständigkeit wagte. „Ganz motiviert habe ich zunächst in Ellwangen auf dem Wochenmarkt mit einem Smoothie-Stand angefangen“, berichtet Bröllochs. Die Idee trug sich nicht, doch die Frankenhardterin gab nicht auf. Sie richtete ein Kühlhaus und einen Lagerraum ein, kaufte einen Verkaufswagen mit Anhänger, den Ehemann Walter Bröllochs, der sie stets begleitet, mit wenigen Handgriffen in einen Marktstand verwandeln kann, eine Waagen-Kassen-Kombination und erkundigte sich, wo sie hochwertiges Obst und Gemüse bekommen konnte. „Dann ging es auch schon los.“

Freitagnachmittags ist Claudia Bröllochs auf dem Gerabronner Wochenmarkt anzutreffen. Sie hat dort den Platz der Sozialtherapeutischen Gemeinschaften Weckelweiler eingenommen, nachdem diese ihren Marktverkauf aufgegeben hatten. Im Anschluss an den Gerabronner Markt gibt es in Vorderuhlberg stets einen Hausverkauf bei Bröllochs vor der Garage. „Da kommen nicht nur Vorderuhlberger, sondern auch Kunden aus der Obersontheimer Ecke und einige Honhardter. So entstand die Idee, samstags zwei feste Marktzeiten in Honhardt und in Gründelhardt einzurichten“, so Bröllochs.

Kunden stehen Schlange

Obwohl sie kaum Werbung macht, hat sich schnell herumgesprochen, dass es in Frankenhardt nun einen kleinen Wochenmarkt gibt. Kaum ist der Stand aufgebaut, da stehen die ersten Kunden schon Schlange. „Das hat uns noch gefehlt“, sagt eine Kundin. Wer sich auskennt, hat einen Einkaufskorb mitgebracht, denn die Ware wird an Claudis Marktstand offen verkauft. Plastiktüten gibt es nicht, höchstens mal eine Papiertüte. „Mir ist es wichtig, so wenig Verpackung wie möglich zu gebrauchen. Auch das ist ein Beitrag für eine gesunde Umwelt“, sagt die 54-Jährige.

Die meisten Kunden kennt die Marktfrau persönlich – und wen sie noch nicht kennt, den lernt sie gern kennen. So wie den Kunden mit dem Suppengemüse, der heute zum ersten Mal da war. „Zeit für ein persönliches Gespräch gibt es immer“, sagt Claudia Bröllochs. „Ich freue mich jede Woche neu darüber, wenn ich meine Kunden zum Lächeln bringen konnte.“ Das gilt vor allem für die Kinder, die von Claudi stets einen Apfel oder eine Banane geschenkt bekommen.

Bürgermeister Jörg Schmidt begrüßt die zusätzliche Einkaufsmöglichkeit in der Gemeinde Frankenhardt. „Frau Bröllochs bietet eine große Vielfalt an regionalen Produkten in Bio- und Demeter-Qualität an“, sagt er. Darüber hinaus sei der Markt ein beliebter Treffpunkt für die Bürger, um ein kleines Schwätzle zu halten.

Info Die Marktzeiten sind freitags von 19.30 Uhr an in Vorderuhlberg, samstags von 15 bis 16.15 Uhr in Honhardt an der Kirche und gleich anschließend von 17.15 Uhr bis 18.15 Uhr in Gründelhardt auf dem Dorfplatz.