Comedy-Nacht Zarter Braten zum knallharten Witz

Schwäbisch Hall / Andreas Dehne

Schrille Schreie der Begeisterung. Herzhaftes Lachen. Genüssliches Schmunzeln. Überall in Schwäbisch Hall. Es ist für jeden etwas dabei in dieser Nacht. Kulinarisch, komödiantisch, atmosphärisch. „Tofu schmeckt am besten, wenn man ihn kurz vor dem Essen durch ein Schnitzel austauscht“, so Freddy Farzadi.

Im „ehrlichen, rustikalen Ambiente“ der Eventscheune vom Gasthaus Rössle in Veinau wird kräftig geschlemmt, während die Comedians nacheinander auftreten. Leckerer Schweinebraten zum knallharten Wortwitz. „Natürlich werden Alkoholiker nur halb so alt. Dafür sehen sie aber alles doppelt“ (Farzadi). Selbst die viel beschäftigten Bedienungen können sich beim Arbeiten das Lachen nicht verkneifen. „Vor 20 Jahren hätte ich dir für fünf Mark Eier, Milch, Brot und Zigaretten aus dem Supermarkt mitgebracht“, brüstet sich Freddy Farzadi, einer der fünf Comedians, die an diesem Abend auftreten. „Heute geht das gar nicht mehr – überall Kameras.“

Nach seinem Kurzauftritt von etwa 30 Minuten wird er wie seine vier Kollegen das Lokal wechseln. Die etwa 200 Zuschauer in Veinau können entspannt sitzen bleiben und den Auftritt des nächsten Comedians knapp 20 Minuten später abwarten.

In der mit etwa 150 Personen voll besetzten Kultbucht in Schwäbisch Hall ein ähnliches Bild. Andreas Weber tritt dort als zweiter Künstler auf. Der Stuttgarter spricht Hochdeutsch. „Oder das, was ich dafür halten tu.“ Das Problem mit dem Feinstaub in Stuttgart ist für ihn in erster Linie ein Problem der schwäbischen Kehrwoche, die zu übertrieben ausgeführt wird.

Er spricht offen über seine Beziehungsprobleme. Ihm wird aus dem Publikum „a Daschedüchle“ angeboten. „Eine Frau hast du nur, solange du verheiratet bist. Eine Ex-Frau hast du für dein ganzes Leben.“ Auch der Saal im Hotel Hohenlohe ist restlos gefüllt. Zu einem feinen aufgeschlagenen Muskatkürbissüppchen gibt es Burger. Entweder klassisch mit Beef oder mit paniertem „Feto Zick de Hohenlohe“.

Im äußerst gepflegten Ambiente findet Marcel Mann („Selten war ein Nachname so ein leeres Versprechen“) gleich die passenden Worte dafür. „Ich schlachte ja noch selbst. Babykatzen aus dem Hinterhof. Da weiß ich, wo das Fleisch herkommt.“ Auch den Zuschauern aus Mäusdorf und Ohrenbach macht er Mut: „Ihr sehr gut aus, da ist kein Nutztier mit im Stammbaum.“

Im dicht besetzten Goldenen Adler am Haller Marktplatz sitzen die begeisterten Zuschauer eng um die kleine Bühne. Neben kulinarischen Köstlichkeiten dominiert hier „Walter aus Hermuthausen“. Als Zuschauer auf die Bühne geholt, greift er dem vierten Künstler des Abends, Christopher Köhler, im wahrsten Sinne des Wortes unter die Arme.

Und zumindest im Goldenen Adler schmeißen sich die Zuschauer vor Lachen förmlich weg. Walter sei Dank. „Er sah so harmlos aus, wie er da saß“, verabschiedet sich Köhler von ihm, um danach gleich den nächsten Zuschauer auf die Bühne zu holen.

Im ehemaligen Gerstenspeicher des Sudhauses macht sich Thomas Fröschle als fünfter und letzter Comedian so seine eigenen Gedanken über das Leben. „Es gibt wenig Po-Atmer unter den Lebewesen – obwohl manche vom Gesicht her so aussehen. Ausatmen können so jedoch viele.“ Ein Highlight seiner Show ist der sehr beeindruckende Soundcheck einer Band, der mit entsprechenden Geräuschen unterlegt wird. Im Sudhaus herrscht, wie in allen anderen Locations auch, eine angenehme und ausgelassene Stimmung. Zwischen den einzelnen Auftritten lädt die Dachterrasse zum Verweilen ein.

Die erste Haller „Spassix-Comedy-Nacht“ wird von allen befragten Zuschauern als sehr gelungen empfunden. Nicht zuletzt deswegen, weil man an einem Ort bleibt und es die Künstler sind, die durchwechseln und von einem Auftritt zum nächsten eilen. Insgesamt über 600 begeisterte Zuschauer erleben einen Comedy-Abend der etwas anderen Art.