Konzertreigen Zarte und festliche Chorklänge

Wallhausen / Ralf Snurawa

Zum abschließenden Konzert in der Kirche St. Veit in Wallhausen waren etliche Zuhörer gekommen, mehr als in die Ulrichskirche in Wiesenbach und nicht so viele wie in Crailsheim. Dort füllten 250 Zuhörer die Bonifatiuskirche. Die Konzertbesucher in Wallhausen erwiesen sich aber als besonders sangesfreudig und sangen die Gemeindelieder mit. Dazu gehörte neben „O Heiland, reiß die Himmel auf“ besonders das wunderbar fließende „Herrlich ist der Himmel blau“ oder das zuversichtlich tönende „Ich steh‘ an deiner Krippen hier“ von Johann Sebastian Bach.

Natürlich darf zum „200-Jährigen“ auch Franz Xaver Grubers „Stille Nacht“ nicht fehlen. Der Crailsheimer Kammerchor, unter Leitung von Bettina Kartak, hatte dafür einen neueren,

leicht jazzigen und weich getönten Chorsatz von Wolfram

Buchenberg gewählt. Dennoch vermischte sich der Gesang des Publikums mit den Chorstimmen recht gut.

Leicht – süßlich – war zuvor „Süßer die Glocken nie klingen“ zu hören gewesen. Der Kammerchor breitete die Vielschichtigkeit von Karsten Gundermanns Chorsatz mit seinen Glockenanklängen wunderbar aus. Mit Hingabe erklang davor „Vom Himmel hoch, da komm’ ich her“. Sanft und innig dagegen wirkte Cesar Bresgens „O du stille Zeit“ zu Konzertbeginn, während der Chorsatz von Helmut Barbe zu „Leise rieselt der Schnee“ eine schöne Gegenüberstellung von Frauen- und Männerstimmen mit sich brachte.

Zwischen diesen „klassischen“ Advents- und Weihnachtsliedern waren nun skandinavische Lieder für diese Zeit zu hören. Festlich klang es mit Otto Olssons „Advent“. Leicht wiegend und erwartungsfroh wirkte dagegen „Weihnacht, strahlendes Fest“ von Gustaf Nordqvist, einem Zeitgenossen Olssons und ebenfalls Schwede.

Der aus Norwegen stammende Tore W. Aas bietet in seinem „Heil’ge Nacht“ ein wunderschönes Aufgehen in die Harmonie, das der Crailsheimer Kammerchor sanft und nuanciert darbot. Leevi Madetojas finnisches „Weihnachtslied der Engel“ ließ sich als eher verhaltenes Lobpreisen vernehmen. Licht, klar und zart intonierten die Chorsänger Soren Birchs „Wir warten auf das Licht“. Niels W. Gades „Im Stall gebor‘n das Jesuskind“ bot eine schön umgesetzte Steigerung hin zum „Alleluia“ des Refrains.

Zwischen den Gesängen waren kurze Texte zu hören. Theodor Storms „Weihnachtslied“-Gedicht oder Werner Reisers Geschichte „Vom Engel, der nicht mitsingen wollte“ wegen des fehlenden Friedens auf der Welt gehörten dazu. Am Ende erklang nach herzlichem Beifall vom Publikum zusammen mit diesem noch „O du fröhliche“.