Vor drei Jahren ist die Sintflut über Braunsbach hereingebrochen. Am Mittwoch gibt es eine Gedenkveranstaltung.

Eine Gedenkveranstaltung zum dritten Jahrestag der Flut in Braunsbach beginnt am Mittwoch, 26. Mai 2019, um 20 Uhr am Marktplatz in Braunsbach. Bürgermeister Frank Harsch und die Pfarrer beider Kirchen werden sprechen. Der Liederkranz Braunsbach sorgt für die musikalische Umrahmung. Alle Bürger sind hierzu herzlich eingeladen, schreibt der Bürgermeister in einer Pressenotiz.

3. Jahrestag Braunsbach Flut Drei Jahre nach der Unwetterkatastrophe: Braunsbachs Bürgermeister im Interview Drei Jahre nach der Braunsbacher Sturzflut spricht Bürgermeister Frank Harsch über seine Erinnerungen an den 29. Mai 2016. Diese hat er auch in einem Buch verarbeitet.

Braunsbach erlebt nach Unwettern "Katastrophentourismus" Erst kam der Schlamm, dann die Flut nach Braunsbach - eine Flut von Touristen, die das Unheil bestaunen wollen. Anwohner sehen sich erneut als Opfer.

Unwetter Schutz Langenburg Geröllfänge am Ziegelbach: Schutz bei Starkregen für Bächlingen Die Stadt Langenburg hat nach dem Unwetterunglück vom 29. Mai 2016 viel Geld in die Geröllfänge bei Bächlingen gesteckt. Am Ziegelbach wird weiter gearbeitet.