Fast alle amtierenden Gemeinderäte gehen in Blaufelden wieder ins Rennen um einen Sitz im Kommunalparlament. Der Frauenanteil unter den Bewerbern steigt im Vergleich zum Urnengang vor fünf Jahren deutlich an.

Gut möglich, dass Bürgermeisterin Petra Weber das Interesse von Frauen an der Kommunalpolitik in ihrer Gemeinde beflügelt hat. Unter den 36 Kandidaten, die sich bei der Wahl am 26. Mai auf drei Listen um einen der insgesamt 20 Sitze im Gemeinderat bewerben, befinden sich immerhin acht Frauen. Beim letzten Urnengang vor fünf Jahren sah es noch ganz anders aus: Gerade einmal zwei Frauen konnten sich seinerzeit für eine Kandidatur erwärmen, und nur Sabine Völkert schaffte schließlich den Sprung in das Gremium.

Allein bei der „Unabhängigen Bürgerliste“ gehen jetzt fünf Frauen ins Rennen – bei insgesamt elf Kandidaten dieser Fraktion. Natürlich haben sich im Vorfeld der Wahl auch die Konkurrenten von der Liste „Bauernverband/BDS/CDU“ sowie „Freie Wählervereinigung und Arbeitnehmer“ bei der Kandidatensuche alle Mühe gegeben, auch Frauen für eine Bewerbung um dieses wichtige Ehrenamt in einer Gemeinde zu erwärmen.

HT-Wahlforum in Stimpfach Zwei Listen mit einem Ziel Einen kurzweiligen Abend erleben rund 120 Interessierte beim HT-Wahlforum im Stimpfacher Gemeindesaal.

Die Argumente der Listenführer stießen hier aber offenbar nur in wenigen Fällen auf Widerhall bei den angesprochenen Bürge­­r­innen. Überhaupt zeigte sich in Blaufelden wie in fast allen Kommunen dasselbe Problem: Bewerber standen nicht gerade Schlange und die Kandidatensucher mussten in vielen Fällen schon „Überzeugungsarbeit“ leisten, um die Spalten auf den Stimmzetteln mit Namen füllen zu können.

Auf jeden Fall reicht die Zahl der Kandidaten theoretisch aus, um alle Mandate besetzen zu können. Vor fünf Jahren blieb dagegen ein Sitz definitiv ungenutzt: Im Wahlbezirk Emmertsbühl wären seinerzeit zwei Sitze regulär zu vergeben gewesen, auf dem Stimmzettel stand aber nur ein Kandidat.

Das Personalkarussell dreht sich in Blaufelden nicht allzu heftig. Bei der Liste „Bauernverband/BDS/CDU“ treten die bisherigen Gemeinderäte Klaus Pries aus Blaufelden, Walter Wirsching aus Wiesenbach und Michael Häcker aus Engelhardshausen nicht mehr an. Bereits während der laufenden Amtsperiode legten Gerhard Metzger aus Billingsbach sowie Ralf Beyer und Andreas Busch aus Blaufelden ihr Amt nieder.

Gemeinderatswahl in Vellberg Kommunalwahl: Einzelner Kandidat tritt in Vellberg gegen Liste an In Vellberg hat der Gemeindewahlausschuss zwei Listen zugelassen. Sechs Gemeinderäte bewerben sich nicht erneut um ein Mandat. 14 Frauen und Männer auf der großen Liste stehen Jochen Berner gegenüber.

„Urgesteine“ wieder dabei

Bei der „Unabhängigen Bürgerliste“ bewerben sich alle bisherigen Kommunalpolitiker wieder um ein Mandat und bei der Fraktion der „Freien Wählervereinigung und Arbeitnehmer“ wechselt Gemeinderat Günter Weckert als Kandidat auf die „Unabhängige Bürgerliste“ – ansonsten gehen alle bisherigen Gemeinderäte dieser Liste erneut ins Rennen.

Auf den Erfahrungsschatz der kommunalpolitischen „Urgesteine“ Hermann Kießecker (Wittenweiler) und Werner Schieber (Blaufelden) kann der Gemeinderat von Blaufelden auch künftig zählen: Beide werfen ihren Hut erneut in den Ring – ebenso wie Roland Sacher, der „Stimmenkönig“ bei der Wahl vor fünf Jahren.

Das könnte dich auch interessieren:

Gemeinderatswahl in Frankenhardt „Bei uns läuft alles kritisch-konstruktiv ab“ Mit den Freien Wählern und den Kritischen Bürgern treten in Frankenhardt zwei Listen zur Gemeinderatswahl an.