Sommertheater xy

Neues Stück, neue Regie, neues Ensemble: Das Reubacher Sommertheater ist aus der Winterstarre erwacht. Zum 26. Mal wird im Dorf Reubach an sechs Tagen im Juli Straßentheater gespielt.

Das neue Ensemble hat sich gefunden und steigt mit Herzklopfen in Patricia Foiks erste Konzeptionsprobe ein. Die junge Regisseurin aus Bochum lenkt in dieser Saison erstmals das Geschehen. Nach einer mehrmonatigen Findungsphase ist das Theater mit seinem zwölfköpfigen Ensemble bestens aufgestellt. Mit Simone Muley, Carolin Vogel, Wilfried Betz, Bernd Zugck und Karl Reinhardt ist bühnenerfahrenes Dorftheater-Urgestein aus den Regietagen des Theatergründers Dieter Kleinhanß dabei. Und mit Bettina Krauß, Tanja Schmitt und Michael Seeger steigen erfahrene Schauspieler aus der Regiezeit von Horst Singer und Gerd Bauer auf die Bühnenbretter. Frisches Blut von außen bringen Britta Deuter, Romy Setzer, Alex Elwi und David Seeger. Beste Arbeitsbedingungen also für die 33-jährige Regisseurin, die bis vor Kurzem noch Engagements im Fränkischen am Landestheater Dinkelsbühl sowie in Sachsen-Anhalt hatte. In der Komödie des Finsterlohrer Autors Arno Boas geht es um urmenschliche Eigenschaften oder besser Unarten. Neid, Neugier, Boshaftigkeit und Niedertracht zählen dazu.

Traditionsgemäß beginnt die Premiere in Reubach um 19 Uhr mit einem Theaterfest mit Bewirtung. Um 20.30 Uhr heißt es „Vorhang auf und Bühne frei“.

Info Der Kartenvorverkauf läuft: im Rathaus Rot am See, Telefon 0 79 55 / 3 81 21, HT-Shop in Crailsheim, Telefon 0 79 51 / 40 9 sowie online unter www.reubacher-sommertheater.de