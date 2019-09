Das Regierungspräsidium Stuttgart lässt die Anschlussstelle (AS) Öhringen bei den aktuell laufenden Arbeiten auf der A6 zwischen Neuenstein und Bretzfeld sanieren. Die Anschlussstelle Öhringen muss in Fahrtrichtung Heilbronn von Freitag, 27. September, 7 Uhr, bis Dienstag, 8. Oktober, 19 Uhr, voll gesperrt werden. Die Sperrung ist erforderlich, um die sanierungsbedürftige Deck- und Binderschicht in der Anschlussstelle auf ganzer Breite zu erneuern, schreibt das Regierungspräsidium.

Die Bedarfsumleitungen seien entsprechend ausgeschildert. Die Fahrtrichtung Nürnberg ist von der Sperrung der AS Öhringen nicht betroffen, heißt es weiter.

Verkehrsteilnehmer in Fahrtrichtung Heilbronn mit Fahrziel Öhringen können bereits an der Anschlussstelle Neuenstein abfahren und der Umleitungsstrecke (U 50) folgen. Der Verkehr aus dem nachgeordneten Netz wird über die vorhandene Bedarfsumleitung Richtung Heilbronn geleitet (U 52).

Die Sperrung der Anschlussstelle wird genutzt, um zeitgleich auch die Landesstraße 1088 von der Zufahrtsrampe Fahrtrichtung Nürnberg bis zur Siemensstraße in Richtung Kreisverkehrsplatz zu sanieren. Die L 1088 wird jeweils halbseitig saniert, sodass ein Fahrstreifen während der Sanierung zur Verfügung steht. Der Verkehr aus Richtung Öhringen-Stadtmitte kann die Landesstraße jederzeit befahren. Der Verkehr in Richtung Stadtmitte wird ab dem Kreisverkehr über die Westallee/Heilbronner Straße geleitet.

Voraussichtlich ab Anfang November können die Arbeiten des Gesamtvorhabens auf der A 6 abgeschlossen und die Strecke für den Verkehr freigegeben werden. Der Bund investiert rund vier Millionen Euro in die Fahrbahndeckenerneuerung. Das Regierungspräsidium Stuttgart bittet die Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die unvermeidlichen Behinderungen.

