Der Verletzte in Vellberg hatte großes Glück. Die Staatsanwalt-schaft ermittelt wegen versuchten Totschlags.

Der 20-Jährige, der am 14. März bei einer Messerstecherei an einer Bushaltestelle in Vellberg schwer am Hals verletzt wurde, hat das Krankenhaus inzwischen wieder verlassen. Dabei hatte er großes Glück, betont die Polizei. Das Ganze hätte tödlich enden können, wenn der 24-jährige Tatverdächtige in einem anderen Winkel zugestochen hätte. Er verfehlte die Halsschlagader nur knapp. In der Polizeimeldung war von einem sehr großen Messer die Rede, doch selbst das dürfte etwas untertrieben sein: Es soll sich um eine schwertähnliche Waffe handeln.

Messerangriff in Vellberg Messerattacke auf 20-Jährigen in Vellberg: Wer hat die Tat gesehen? Nach einer Messerattacke eines 24-Jährigen auf einen Bekannten am Donnerstag, sucht die Polizei jetzt nach Zeugen.

Der Tatverdächtige wurde 45 Minuten nach der Tat in einer Vellberger Wohnung festgenommen, die die Polizei wegen Gefahr im Verzug durchsuchte. Wegen Gewalt- und Drogendelikten trat er bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung. Für Schwäbisch Hall wurde ihm ein Aufenthaltsverbot ausgesprochen. Laut Polizei war der 24-Jährige bei seiner Festnahme „deutlich alkoholisiert“, das Ergebnis des Drogentests steht noch aus. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen versuchten Totschlags.

