Das Gewerbe­gebiet „Süd“ in Rot am See wird erweitert. Der Gemeinderat hat sich für eine Variante entschieden

Ein guter Standort direkt an der B 290 und unweit zweier A-6-Ausfahrten sowie vergleichsweise günstige Grundstückspreise: Diese Faktoren tragen zur Beliebtheit des Gewerbegebiets „Süd“ in Rot am See bei. Zehn Firmen haben sich dort in den vergangenen Jahren niedergelassen, weitere sollen dazukommen. Die Gemeinde schafft dafür die Voraussetzungen: Das Gebiet wird um 8,4 Hektar Richtung Süden erweitert. Ein entsprechender Grundsatzbeschluss ist bereits im vergangenen Oktober getroffen worden, jetzt stellten Jana Fuhrmann vom Kreisplanungsamt und Lukas Krupp vom Haller Ingenieurbüro Krupp zwei Erweiterungsvarianten vor.

Ganz grundlegende Unterschiede gab es freilich nicht zwischen den Varianten A und B. Wo bei der einen abgerundete Wendeschleifen am Ende der Stichstraßen Richtung Westen und Osten vorgesehen waren, waren’s bei der anderen eckige Wendehämmer. Kämmerer Martin Zanzinger plädierte für Letzteres, weil dadurch eine klarere Grundstückseinteilung möglich sei. Der Gemeinderat folgte dem Vorschlag der Verwaltung einstimmig und votierte für die Hammer-Variante B. Diese sieht außerdem eine Ringstraße vor, wo in Variante A nur eine Sackgasse eingeplant war.

Die wichtigsten Parameter freilich standen nicht zur Diskussion: Die bestehende Robert-­Bosch-Straße wird fortgeführt, und es gibt eine direkte Anbindung des neuen Gebiets an die Bundesstraße – für abfahrenden Verkehr und nur für Rechtsabbieger. Die Zufahrt erfolgt über den bestehenden Teil des Baugebiets.

„Wir brauchen das Gewerbegebiet, keine Frage“, sagte Gemeinderat Dr. Friedrich Bullinger. Ihn treibt aber die viel diskutierte Frage nach der Flächenversiegelung und nach möglichen lindernden Maßnahmen um. Bullinger sieht „eine große Chance, dass man solche Maßnahmen bei der Planung berücksichtigt und rechtlich in der Satzung verankert“. Das sei möglich, sagte Fuhrmann. Zanzinger wies darauf hin, dass im alten Teil des Gebiets Grundstücke mit Grünflächen vorgesehen gewesen seien: „Die waren aber überhaupt nicht begehrt.“