Frankenhardt / xx

Die Metzgerei Kübler hat in der vergangenen Woche eine Filiale in Gründelhardt in der Crailsheimer Str. 16 eröffnet. „Wenn wir hier aufmachen, dann machen wir richtig auf“, betont Metzgermeister und Geschäftsführer Philipp Kübler, 23. Die alten Theken vom Vorgänger kamen raus, das Sortiment ist nun ein anderes. Kübler spricht von „Markthallencharakter“. Produziert wird im Hof. Neben den Produkten aus eigener Herstellung, die man in einer Metzgerei erwartet, gibt es Obst und Gemüse und frische Kräuter von Bauern aus der Region sowie einige Grundnahrungsmittel. „Super“ findet das Kundin Silvia Lüdtke aus Unterspeltach. „Ich habe immer nach Crailsheim fahren müssen.“ Jetzt sei „alles da, was ich brauche“. In Crailsheim in der Haller Straße 189 betreibt die Firma Kübler bereits eine Filiale. Die Öffnungszeiten in Gründelhardt sind donnerstags und freitags von 8 bis 18 Uhr sowie samstags von 7 bis 13 Uhr. Die Resonanz war am Eröffnungsdonnerstag so groß, dass zwischenzeitlich bis zum Rathaus ­geparkt wurde. Das liegt mehr als 200 Meter entfernt.