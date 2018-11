Schlagwort xx

JS

„Ich bin immer noch vom Konzert geflasht“, sagt Norbert Hampl (links) aus Schnelldorf, den alle nur Norry nennen. Regelmäßig steht er als Andreas-­Gabalier-Double auf der Bühne – neulich in Nürnberg war Hampl allerdings nur Zuschauer. Vor aufgedirndeltem Publikum kam es zum langersehnten Treffen mit seinem großen Vorbild, dem österreichischen Volks-Rock-‘n‘-Roller Andreas Gabalier. „Ach so, du bist das“, sagte das Original zum Double. Leider sei wenig Zeit gewesen, sagt Hampl. „Mein größter Traum ist es, mal bei einem Bier mit ihm zu sprechen.“ Beim Bier hätte Norry ihm bestimmt von seiner neuen Single „Heavens Day“ erzählt, es ist bereits seine zweite. Den nächsten Auftritt in der Region hat das Double übrigens am 11. Januar in der Tanzmetropole Neustädtlein.