Im Gegensatz zur Stadt Löwenstein setzt die ebenfalls von Verkehrslärm geplagte Gemeinde Wüstenrot im Kampf gegen laute Motorräder auf die Wirkung einer Messanlage mit der digitalen Warnanzeige „Leiser“, wenn der innerörtliche Dezibel-Grenzwert überschritten wird. Mit elf Stimmen für die Messanlage und sieben Stimmen gegen diese Anschaffung beschloss der Gemeinderat kürzlich den Kauf des rund 15.000 Euro teuren Motorradlärmdisplays der Firma RTB aus Bad Lippspringe.

4000 Euro Förderung

Das Land Baden-Württemberg hat Wüstenrot einen Zuschuss von 4000 Euro für diese Anschaffung zugesagt. Die Gemeinde möchte die Warnanlage, die Motorradfahrer zu rücksichtsvollerem Fahren motivieren soll, mobil einsetzen. „Wir werden entlang der Bundesstraße 39 zwischen Chausseehaus und Finsterrot an mehreren Stellen von unserem Bauhof Hülsen setzen lassen, in denen wir die Messanlage aufstellen können“, so Bürgermeister Timo Wolf.

Weitere Aufstellungsorte sind in Neulautern an der Verbindungsstraße von der B 39 nach Wüstenrot unterhalb der Greifvogelanlage vorgesehen.

Die Gegner dieser Anschaffung argumentierten, das Gerät sei zu teuer, es sei nicht originär Aufgabe der Gemeinde, da der Bund der Straßenbaulastträger ist, und die Anlage wirke durch den Gewöhnungseffekt nicht nachhaltig. „Wir wollen das Display an verschiedenen Standorten mobil einsetzen, damit kein Gewöhnungseffekt eintreten wird“, betont Timo Wolf.

Bis zu 50 Prozent leiser

Dass ein Motorradlärmdisplay wirkungsvoll den Zweiradkrach reduzieren kann, habe der Verkehrsversuch im Jahr 2016 gezeigt. Damals wurden an vier Standorten entlang der B 39 zwischen Finsterrot und Löwenstein Geschwindigkeit und Lärm gemessen. Die aufgestellten Displaytafeln hätten zu einer Reduzierung des Geräuschpegels um bis zu 50 Prozent geführt.

Dass auf der „Motorradstrecke“ der B 39 zwischen Löwenstein und Wüstenrot oft schwere Motorradunfälle passieren, immer wieder auch mit tödlichem Ausgang, und regelmäßig bei der Verwaltung Beschwerden von Anwohnern über den Lärm der Maschinen eingehen, überzeugte elf Gemeinderatsmitglieder, für die Beschaffung des Motorradlärmdisplays zu stimmen. „Auch unsere Nachbargemeinden Mainhardt und Spiegelberg planen, geförderte Displays aufzustellen“, berichtet Timo Wolf.

