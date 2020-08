Statt am Badesee, im Freibad oder im Garten zu liegen und die Schulferien zu genießen, nutzen viele Schüler die freie Zeit in den Sommerferien, um etwas Geld zu verdienen. Doch während ein Ferienjob in den vergangenen Jahren vergleichsweise leicht zu ergattern war, gestaltet sich dieses Vorhaben während der Corona-Pandemie schwieriger.

70 Ferienarbeiter. Das zeigt eine Umfrage unter Firmen aus verschiedenen Branchen in der Region. Das Bauunternehmen Leonhard Weiss etwa verzichtet in diesem Jahr komplett auf Ferienjobber. Das sei eine Schutzmaßnahme für die komplette LW-Familie, teilt eine Sprecherin auf Nachfrage mit. Im vergangenen Jahr beschäftigte das Satteldorfer Bauunternehmen noch rund

Würth beschäftigt so viele Ferienjobber wie früher auch

Auch Ziehl-Abegg in Künzelsau bietet weniger Stellen als im Vorjahr an. In diesem Sommer beschäftigt das Unternehmen 60 Ferienjobber, zuletzt waren es 99. „Die Schüler und Studenten sind überwiegend in der Produktion von energiesparenden Elektromotoren und von Ventilatoren eingesetzt", erklärt Ziehl-Abegg-Pressesprecher Rainer Grill, „und müssen sich genauso an die Abstands- und Hygieneregeln halten wie jeder andere Mitarbeiter auch."

300 Ferienjobber in dem Handelsunternehmen. Rund 90 Prozent davon seien in der Logistik am Standort Künzelsau-Gaisbach in den Bereichen Wareneingang, Kommissionierung, Versand oder in der Retourenabteilung tätig. Auch hier werde konsequent auf Hygiene- und Abstandsregeln geachtet, sagt Rauh. Die Adolf Würth GmbH hingegen schafft es, sich dem Trend zu widersetzen. „Wir können trotz der Corona-Pandemie die übliche Anzahl an Ferienjobs anbieten“, erklärt Unternehmenssprecherin Sonja Rauh. So arbeiten verteilt auf die Sommerferien rundin dem Handelsunternehmen. Rund 90 Prozent davon seien in der Logistik am Standort Künzelsau-Gaisbach in den Bereichen Wareneingang, Kommissionierung, Versand oder in der Retourenabteilung tätig. Auch hier werde konsequent auf Hygiene- und Abstandsregeln geachtet, sagt Rauh.

9,35

Euro Mindestlohn verdient ein volljähriger Ferienarbeiter. Für Minderjährige zwischen 15 und 17 Jahren gilt diese Regelung nicht, da sie dem Jugendschutzgesetz unterliegen.