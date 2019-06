Das Würth Open Air im Carmen-Würth-Forum steht wieder an. Auf der Bühne stehen bekannte Bands.

Revolverheld, Alan Parsons Project, Foreigner und die Würth Philharmoniker – ein breites Spektrum an Musik ist am Wochenende vom 28. bis zum 30. Juni 2019 geboten.

Seit 2012 kommen bekannte Bands und Musiker nach Künzelsau und bringen die Zuhörer zum feiern und schwelgen. Das Open Air ist am Carmen-Würth-Forum, das im Künzelsbacher Teilort Gaisbach steht, oberhalb der Stadt. Es ist in der Nähe der Zentrale der Firma Würth. Das Forum hat der Unternehmer Reinhold Würth seiner Frau Carmen zum 80. Geburtstag gebaut.

Im vergangenen Jahr war Sunrise Avenue der Headliner der Würth Open Airs:

Würth Open Air 2019 – Welche Bands spielen wann?

Es sind nicht nur Bands, die beim Würth Open Air musizieren. Den Auftakt am Freitag bilden die Würth Philharmoniker. Ab 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) spielen sie im großen Saal des Carmen-Würth-Forums. Es ist gleichzeitig ihr Sommerkonzert, bei dem sie Stücke verschiedener Opern spielen. Ihr Chefdirigent Claudio Vandelli leitet das Orchester. Es singen Olga Peretyatko (Sopran), Dmitry Korchak (Tenor) und Ildar Abdrazakov (Bass). Das Programm lest ihr unten. Der Eintritt kostet in verschiedenen Kategorien 69 Euro, 59 Euro, oder 49 Euro. Am Dienstagmittag gibt es nur noch Tickets für drei freie Plätze.

Revolverheld spielt am Samstagabend

Am Samstagabend wirds dann popig: Revolverheld kommt ins Carmen-Würth-Forum. Support bekommen sie von Aura Dione und Benne.

Die Hamburger Band Revolverheld ist durch Lieder wie „Lass uns gehn“, „Spinner“, „Ich lass für dich das Licht an“ und viele andere Hits bekannt, die im Radio rauf und runter gespielt werden.

Auch die beiden supporting Acts haben schon mehrere Platten veröffentlicht. Karten gibt es für 49 Euro im Museumsshop des Museums Würth in Künzelsau-Gaisbach und im Revolverheld Shop, bei eventim kosten die Karten 51 Euro. Der Anbieter easyticket gibt an, dass es keine Karten mehr gebe.

Am Samstag, 29. Juni 2019, beginnen die Bands um 18 Uhr, ab 17 Uhr ist Einlass.

Am Sonntag: Foreigner und Alan Parsons Project

„Urgent“, „Cold as Ice“ und „I want to know what love is“: Foreigner hat viele Klassiker in die Welt gebracht. Jetzt lassen die Classic-Rock-Legenden ihr Programm in Künzelsau hören. Unterstützt werdem sie von Mother’s Finest aus den Vereinigten Staaten.

Top-Act ist auch das Alan Parsons Project. Der Frontmann war Tontechniker bei den Beatles und hat viele Pink-Floyd-Alben produziert. Jetzt tritt er mit seinem Musikerkollektiv auf und begeistert mit Klassikern und anderen Stücken, die den Weg der Musikgeschichte säumen.

Karten gibt es noch bei Eventim für 71 Euro und im Museumsshop des Museums Würth in Künzelsau-Gaisbach für 69 Euro. Bei myticket.de und easyticket.de gibt es keine Karten mehr für die Veranstaltung. Beginn ist um 18 Uhr, eine Stunde vorher ist Einlass.

Wo kann ich parken?

Das Carmen-Würth-Forum hat etwa 500 Parkplätze für Besucher. Es ist der Parkplatz P15. Die Empfehlung der Verantwortlichen des Carmen-Würth-Forums ist, erst die Dieselstraße 25, 74653 Künzelsau, anzupeilen und dann den Schildern zum Forum zu folgen.

