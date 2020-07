Der Name Würth ist auf die Kleidung von Leistungssportlern gedruckt. Bei der Fahrt vorbei an Industriegebieten sticht der Schriftzug fast unausweichlich ins Auge, ebenso an Baustellen oder an Fahrzeugen, denen der Reisende begegnet. Fast erscheint es, als sei Würth eine Institution, die es schon i...