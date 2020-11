Im gesamten Landkreis hat der ungewöhnliche Todesfall die Menschen erschüttert: Ein 20-Jähriger war am vergangenen Freitagabend mit einem Pedelec in Kirchberg in Richtung Schwäbisch Hall geradelt. Als der Akku den Geist aufgab, ging er zu Fuß weiter. Am Samstag wurde er tot in Unterscheffach a...