Erschüttert, fassungslos, geschockt. Wer mit Menschen in Unterscheffach, der Gemeinde Wolpertshausen spricht, erlebt, dass die Befragten das Unglück nicht fassen können. In der Nacht zum Samstag starb ein 20-jähriger Mann am Rand einer Wiese nahe der Bühler. Der Tote war mit einem elektrisch be...