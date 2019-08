Wolpertshausen bleibt im Winterfahrplan des Fernbus-Unternehmens weiter Haltepunkt von vier Linien. Mittelfristig könnten weitere hinzukommen.

Das Fernbus-Unternehmen Flixbus plant vorerst keine zusätzlichen Halte in Wolpertshausen. Mit der Umstellung auf den Winterfahrplan am 5. November soll alles beim Alten bleiben, teilt Flixbus auf Nachfrage unserer Zeitung mit. Vielmehr liege der Fokus derzeit auf der Etablierung der bereits vorhandenen Verbindungen.

Vier Linien von Flixbus halten derzeit in Wolpertshausen. Seit April 2017 ist der Regionalmarkt der BESH Haltepunkt für die Linie L009 Berlin/Erlangen - Nürnberg - Neckarsulm - Heidelberg - Mannheim. Mit Inkrafttreten des Sommerfahrplans am 10. April 2019 waren die Linien L109 (Prag – Nürnberg – Neckarsulm – Heidelberg – Mannheim – Ludwigshafen), N109 (Prag – Nürnberg – Wolpertshausen – Neckarsulm – Heidelberg – Mannheim – Paris) und L042 (Berlin – Nürnberg – Wolpertshausen – Kornwestheim – Stuttgart Vaihingen – Tübingen – Reutlingen) etabliert worden.

Paris ist seitdem von Wolpertshausen aus einmal täglich über Nacht erreichbar, ebenso Stuttgart, Tübingen und Reutlingen. Zwei Mal pro Tag werden von Wolpertshausen aus Prag und Berlin bedient, drei bis vier Mal die Städte Neckarsulm, Heidelberg und Mannheim. Am häufigsten angesteuert wird Nürnberg mit vier bis fünf Halten pro Tag.

Beliebteste Ziele ab Wolpertshausen seien Berlin, Heidelberg und Mannheim. Aber auch die neuen Destinationen Prag und Paris hätten sich in den letzten vier Monaten als beliebte Ziele erwiesen, teilt Flixbus mit. Über konkrete Fahrgastzahlen wollte das Unternehmen keine Auskunft geben, es betont allerdings, dass der Halt in Wolpertshausen seit April 2017 gut von den Fahrgästen angenommen werde.

Dass mittelfristig weitere Städte von Wolpertshausen aus erreichbar sind, hält Flixbus für möglich. „Durch die fortlaufende Optimierung des Streckennetzes und die Prüfung neuer Möglichkeiten für zusätzliche Verbindungen in unserem Angebot ist ein weiterer Ausbau jedoch zu einem späteren Zeitpunkt keinesfalls ausgeschlossen.“

Bei der Haltestelle in Wolpertshausen handelt es sich um einen Bedarfshalt. Dieser wird nur angefahren, wenn auch tatsächlich Tickets gebucht worden sind oder jemand aussteigen möchte. Die meisten Flixbus-Kunden buchen ihre Tickets online, da die Preise im Netz günstiger sind. Wer dies nicht möchte, kann Flixbus-Fahrkarten auch im Regionalmarkt der BESH direkt neben der Haltestelle erwerben.

Nach Berlin auch per Flixtrain

Das Unternehmen Flixmobility bietet seit 2013 unter der Marke Flixbus Fernbusfahrten an. Nach eigenen Angaben bietet Flixbus täglich 350 000 Busverbindungen in rund 2000 Orte in mehr als 28 europäischen Ländern an.

2017 gründete Flixmobility die Tochtergesellschaft Flixtrain. Sie erhielt eine Lizenz als Eisenbahnverkehrsunternehmen und ist derzeit im bundesweiten Fernverkehr einziger Konkurrent der Deutschen Bahn. Das kleine Streckennetz verbindet die Städte Düsseldorf, Hannover, Hamburg, Berlin, Frankfurt und Stuttgart. Eine Fahrt per Flixtrain von Stuttgart Hauptbahnhof nach Berlin kostet derzeit 39,99 Euro. Zum Vergleich: Ein Ticket der DB ist erst ab 99,90 Euro erhältlich, allerdings ist die Fahrzeit bis zu eine Stunde kürzer. Eine Fahrt per Flixbus von Wolpertshausen nach Berlin kostet aktuell 22,99 Euro.

Zu einem tragischen Flixbus-Unfall kam es am 13. Juni auf der A 9 bei Leipzig. Ein Mensch starb, 75 weitere Fahrgäste wurden schwer verletzt.