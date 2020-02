Lebten wir in einer Adelsgesellschaft, wäre Rudolf Bühler am Sonntag beim Bauerntag in Wolpertshausen förmlich zum Ritter geschlagen worden: Zahlreiche Redner, allen voran Ministerpräsident Winfried Kretschmann, lobten die Lebensleistung des Landwirts, Gründers und Chefs der Bäuerlichen Erzeugergemeinschaft (BESH). „Also, der liebe Gott hat es gut gemeint mit Hohenlohe. Deshalb bin ich ein Fan der Region und ich bin auch ein großer Fan der Erzeugergemeinschaft“, so Kretschmann. Hinter diesem Erfolg stehe „ein kluger Kopf, ein Hohenloher Dickschädel – Rudolf Bühler. Herzlichen Dank, dass du gezeigt hast, wie es gehen kann. Wenn’s überall so wäre, könnte ich eigentlich aufhören.“

Das Meiste geht an die Großen

Mit seiner Rede knüpfte Kretschmann an die politische Predigt von Dekanin Anne-Kathrin Kruse an. Diese kritisierte, dass vielen Bauern „himmelschreiendes Unrecht“ zugefügt werde, dass Respekt und Wertschätzung für harte Arbeit fehlten. Sie beschwor die Vision einer gerechten Gesellschaft, in der jeder das bekomme, was für ein menschenwürdiges Leben nötig sei. „Nicht immer und überall das Letzte herausholen, nicht aus der Erde, nicht aus dem Kapital, nicht aus der Arbeitskraft der anderen und auch nicht aus der eigenen.“

„Dieser Planet gehört uns nicht. Er wurde uns anvertraut“, sagte Kretschmann. „Wir müssen Rechenschaft vor Gott und vor uns selbst ablegen.“ Innerhalb von nur neun Jahren seien zwischen 2008 und 2017 die Insektenarten um 30 Prozent zurück gegangen. 40 Prozent aller Tier- und Pflanzenarten gälten als bedroht. „Wir erleben das größte globale Artensterben seit dem Aussterben der Dinosaurier.“

Deshalb müsse gehandelt werden, „nicht mit dem Kopf durch die Wand und auch nicht mit dem Kopf in den Sand“. Mit dem Runden Tisch beim Volksbegehren sei es gelungen, von der Konfrontation hin zum Dialog zu kommen. Vereinbart worden sei die Reduktion von Pestizidmengen und der Ausbau der Ökolandwirtschaft. Mit Pestizideinschränkungen werde die ganze Gesellschaft in die Pflicht genommen, indem beispielsweise Spritzmittel auch in Privatgärten reduziert werden sollen.

Ministerpräsident appelliert beim Bauerntag an die Verbraucher

„Welche Landwirtschaft wollen wir in Baden-Württemberg?“, fragte Kretschmann und gab die Antwort: So wie in der Wirtschaft das Handwerk und der Mittelstand den Löwenanteil an der Wertschöpfung erbrächten, sei es auch in der Landwirtschaft. „Kleine Höfe, die naturnah wirtschaften, haben Förderung nötig“, stellte Kretschmann fest. Er kritisierte: Von den 50 Milliarden Euro Förderung der EU gingen 80 Prozent an nur 20 Prozent der Betriebe. „Wir wollen eine Landwirtschaft, die auf kleinen und mittleren Familienbetrieben beruht, die ihre Höfe mit modernen Mitteln bewirtschaften.“

„Nicht nur die Bauern müssen umdenken, auch die Verbraucher“, sagte Kretschmann. „Tierwohl hochhalten, aber nicht mehr bezahlen wollen, ist unredlich und passt nicht zusammen.“

Er zeigte auf: Zu Zeiten von Goethe gaben die Menschen 75 Prozent ihres Einkommens für Lebensmittel aus. Um 1950 waren es 44 Prozent. Heute dagegen seien es nur noch 14 Prozent. Wenn die Bauern keine auskömmlichen Preise für ihre Produkte bekämen, würden diese versuchen, „das Letzte aus dem Boden herauszuholen“.

Kretschmann: Geiz ist fatal

Der Teufelskreis könne nur durchbrochen werden, wenn anstelle von Billiganbietern die Bauern gestärkt werden, die sich auch um das Tierwohl und um Umweltbelange kümmern. „Preiswert, nicht billig“, sagte Kretschmann. „Geiz führt zu fatalen Folgen.“ Es brauche einen Gesellschaftsvertrag zwischen Produzenten, dem Handel und den Verbrauchern. Mit Blick auf die BESH sagte Kretschmann: „Das müssen wir so organisieren, wie wir es hier gesehen haben.“