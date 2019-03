Der Buga-Werbezwerg Karl in Mainhardt ist verschwunden. Wo könnte er sein? Unsere Fotomontagen zeigen Möglichkeiten. Ihr wollt auch spekulieren? Ladet den ausgeschnittenen Karl herunter!

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoche ist Karl aus Mainhardt verschwunden. Noch ist nicht klar, wer ihn geklaut hat und wohin er gekommen ist.

Wir spekulieren: Er ist zum Leben erwacht und reist durch die Welt! Denn vielleicht will er einfach nur Schwimmen gehen!

Keiner weiß, wo Karl hin ist. Vielleicht wollte er einfach nur mal untertauchen!

© Foto: privat/Sabine Haufe

Oder er geht auf politische Reise und besucht den Bundestag ...

Vielleicht ist Karl nach Berlin gereist, um sich vor dem Reichstagund dem Paul-Loebe-Haus fotografieren zu lassen.

© Foto: Fotomontage: Tobias Schwarz (afp)/Christine Hofmann

... oder das weiße Haus.

Und wo er schon mal in Washington ist, lässt er sich gleich vor dem weißen Haus fotografieren.

© Foto: ap/Christine Hofmann

Dort könnte er versuchen, den US-Präsidenten mit einer Blume besänftigen.

Vielleicht versucht Karl, Donald Trump mit einem Blumengeschenk zu besänftigen.

© Foto: Fotomontage: Saul Loeb (AFP)/Christine Hofmann

Ganz wollte er sich die Welt mal von oben anschauen.

Oder vielleicht wollte sich Karl das ganze Mal vom Weltall aus anschauen - und mit Alexander Gerst zusammen einen Blick auf die Welt werfen.

© Foto: Fotomontage: Nasa/dpa/Christine Hofmann

Habt ihr auch Ideen, was der Mainhardter Karl so alles machen könnte? Ladet unten unsere Vorlagen herunter und schickt uns eure Fotomontagen an online.hata@swp.de.

