Zwerg in Mainhardt Karl wurde gestohlen! Pinkfarbener Buga-Zwerg in Mainhardt verschwunden

Mainhardt / Götz Greiner

Die Mainhardter Hauptamtsleiterin Daniela Häfner ist empört: der pinke Plastik-Zwerg Karl ist verschwunden. Er sollte an der B 14 für die Bundesgartenschau in Heilbronn werben.

In immer mehr Gemeinden in der Region taucht er auf: Karl, der pinke Zwerg, der für die Bundesgartenschau in Heilbronn werben soll. So auch in Mainhardt.

Doch dort ist er in der Nacht vom 5. auf den 6. März gestohlen worden.

Im Rathaus ist die Hauptamtsleiterin Daniela Häfner empört: „Wir haben damit eigentlich nicht gerechnet. Das ist ja in anderen Gemeinden schon vorgekommen. Aber mir ist der Sinn solcher Aktionen nicht klar.“ Nachdem die Gemeinde durch swp.de und das Haller Tagblatt auf den fehlenden Zwerg aufmerksam gemacht wurde, wurde im Rathaus nachgeforscht, ob städtische Mitarbeiter den Zwerg abgebaut hatten. Fehlanzeige: Deswegen hat Häfner beim Mainhardter Polizeiposten Anzeige erstattet.

Auch in Oedheim im Kreis Heilbronn war ein Buga-Karl verschwunden. Doch ist er dort wieder aufgetaucht.

Eine aufmerksame Facebooknutzerin hat am Dienstagmorgen bemerkt, dass der Zwerg fehlt und nach seinem Verbleib in der Gruppe „Du weißt, wenn du aus Mainhardt bist, wenn ...“ gefragt:

Demnach ist der Zwerg zwischen Montag, 5. März, um 22.45 Uhr und Dienstag, 6. März, um 9.30 Uhr verschwunden. Häfner ist sich nicht sicher, ob sie Karl sogar noch um 7 Uhr am Dienstagmorgen gesehen hat, auf ihrem Weg ins Rathaus.

Betonschwelle sollte Diebstahl erschweren

Wie Stadtbaumeister Volker Heiden mitteilt, war die Figur extra mit einer Betonschwelle gesichert. Die Diebe müssen also mit entsprechender Ausrüstung angerückt sein, vermutet Häfner.

Die pinke Statue alleine wiegt circa 30 Kilogramm und ist etwa 1,60 Meter hoch. Die Polizei hat den Wert des Zwerges im Oedheimer Fall auf 500 Euro eingeschätzt.

Der pinke Buga-Zwerg Karl stand nur wenige Wochen in Mainhardt an der Kreuzung der Heilbronner Straße (B 14) und der Hauptstraße.

Wir halten euch über den Verbleib und die Umstände auf dem Laufenden.

Hinweise zum Diebstahl können an den Polizeiposten Mainhardt herangetragen werden: 07903/940014.