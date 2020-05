Drei Jahre lang stand ein Windrad beim Windpark Orlach still. Mit der jetzigen Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs Mannheim darf die Anlage wieder hochgefahren werden, dürfen sich die Rotoren (derzeit nur nachts) wieder drehen. Da die Anlage lange still stand, stehe nun zunächst eine Wartung an, teilt Zeag-Unternehmenssprecherin Anja Leipold mit. Vorausichtlich kommende Woche geht sie wieder in Betrieb. Auch wenn das Windrad „Orlach 6“ genannt wird, steht im dortigen Windpark, der für fünf Rotoren geplant wurde, nur eine Windkraftanlage.

Das Hauptverfahren läuft noch

Gegen dieses Urteil werden der Landesnaturschutzbund (LNV) und der Nabu keine Rechtsmittel einlegen, teilt Gerhard Bronner, Vorsitzender des LNV mit. Beide Verbände hatten das Verfahren ins Rollen gebracht. Allerdings weist Bronner darauf hin, dass mit dem jetzigen Urteil nur ein kleiner Aspekt der Sache entschieden worden sei. Das Hauptverfahren, das sich um die Genehmigung des Windparks mit den vier weiteren Windrädern befasse, stehe noch aus. Bei der Planung durch die Investoren wie auch bei der Genehmigung sei so „geschlampt“ worden, dass der LNV gar nicht anders hätte handeln können, als zu klagen: „Es wurde bisher nur eine Anlage auf eigenes Risiko durch die Investoren gebaut.“ Ein solches Vorgehen dürfe nicht Schule machen, so Bronner, das würde Schleusen einreißen.

Dagegen kommentieren Bürgermeister Frank Harsch, Landrat Gerhard Bauer sowie Harald Endreß (Geschäftsführer der Zeag erneuerbare Energien) das Urteil mit Genugtuung. „Das ist ein guter Tag für den Klima- und Naturschutz“, stellt Harald Endreß fest. „Jetzt können wir endlich eine Erneuerbare-Energieanlage betreiben, die einen erheblichen Beitrag zur Energiewende leistet.“ Er erwartet, dass die Windkraftanlage rund sieben Millionen Kilowattstunden pro Jahr produziert. Damit kann die Anlage rein rechnerisch rund 2300 Haushalte mit Strom versorgen. Zudem würden 8000 Tonnen CO2 gespart.

Auch Bürgermeister Frank Harsch freut sich. „Ich konnte den Bürgern nie vermitteln, warum ein Rotmilan geschützt werden soll, der in der Nacht nicht auf Beutezug ist und in den Wintermonaten als Zugtier unter anderem in Südfrankreich, Spanien und Marokko verweilt. Ich bin froh, dass die Richter am VGH hier endlich ein juristisches Machtwort gesprochen haben.“

Nach Einschätzung des Bürgermeisters basiere die vom Naturschutzbund zitierte Kartierung der Greifvogel-Horste der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg „auf nicht nachvollziehbaren Ermittlungsmechanismen“. Die Kriterien der Verbände hielten einer wissenschaftlichen Betrachtung nicht Stand. „Vielmehr ist klar zu erkennen, dass Greifvögel in der ganzen Region zugenommen haben.“

Bürger können sich beteiligen

Orlach 6 ist das Windrad, das als Bürgerwindanlage geplant war. Das heißt, die Bürger sollen sich finanziell an der Anlage beteiligen können und von der Gewinnausschüttung profitieren. Wie Harsch auf Nachfrage mitteilt, soll das Ganze durchgerechnet werden. „Sobald nachweisbar eine Rendite für die Bürger möglich ist, werden wir die Bürgerwindanlage auch umsetzen.“ Zuversichtlich zeigt sich Harald Endreß: „Mit dieser Entscheidung wird es möglich, dass das Zeag-Bürgerbeteiligungsmodell vor Ort umgesetzt werden kann.“