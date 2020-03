Mindestens vier Prozent jährliche Verzinsung? Das geht, wenn man in Windkraftanlagen investiert – zumindest sagt das Reinhold Zeilinger, Geschäftsführer der Naturenergie Zeilinger UG. Er stellte jüngst einhundert Interessierten das Projekt Bürgerwindpark Kreßberg in der Turnhalle in Marktlustenau vor. Von Anfang an beschrieb er in seinem Vortrag die Probleme, mit denen er seit neun Jahren gekämpft hat – bis schließlich die Genehmigung zum Bau von zwei Windrädern zwischen Waldtann und Westgartshausen erteilt wurde.

Bereits sechstes Projekt

Dabei hat der Landwirt aus Mittelfranken schon Verhandlungsgeschick für die Windkraft bewiesen, bevor ihn die Bürgerinitiative in Kreßberg um Unterstützung bat. Das Prinzip „steter Tropfen höhlt den Stein“ hat sich für ihn als Projektleiter bei fünf anderen Projekten zu erneuerbaren Energien in Mittelfranken bewährt.

Bau neuer Windkraftanlagen in Burladingen rückt näher Stadt und EnBW unterzeichnen Pachtvertrag Burladingen

Dass in seinem Wald 90 Prozent der Kiefern geschädigt sind, habe ihn entsprechend motiviert, etwas gegen den Klimawandel zu unternehmen. Es sei ihm dabei immer darum gegangen, die Bürger vor Ort „ins Boot zu holen“. Faire Pachtverträge, Aufträge für örtliche Unternehmer und zusätzliche Gewerbesteuereinnahmen für die beteiligten Kommunen sorgten bereits bei seinem Projekt in Mittelfranken für die Akzeptanz bei den Bürgern.

Kreßberg hatte bereits ein ausgewiesenes Vorranggebiet für Windkraft, aber Probleme mit dem nahe gelegenen Funkfeuer, Resten eines Bodendenkmals und verschärften Anforderungen beim Artenschutz. Das habe das Verfahren über Jahre verzögert. Schließlich seien aber nun zwei Anlagen genehmigt und das Projekt könne realisiert werden.

Mit der nun vereinbarten Einspeisevergütung von 6,3 Cent je Kilowattstunde (kWh) sei endlich auch die Wirtschaftlichkeit gewährleistet. Nach einer vorsichtigen Schätzung könne mit einer jährlichen Stromproduktion von 12 Millionen kWh gerechnet werden. Damit ließen sich etwa 3400 Haushalte mit erneuerbarer Energie versorgen. Baubeginn könnte schon im ersten Quartal 2020 sein und im Dezember der erste Strom in Wittau ins Netz der Crailsheimer Stadtwerke eingespeist werden. Den vier anhängigen Klagen räumt Zeilinger geringe Erfolgschancen ein und sieht sich darin auch von einem Anwaltsgutachten bestätigt. Aber ein Restrisiko bleibt.

Zeilinger braucht zeitnah 500.000 Euro, um das Projekt umzusetzen. Insgesamt sollen 630.000 Euro der Gesamtkosten in Höhe von 8,8 Millionen Euro über ein „Crowdfunding“ (Schwarm­­finanzierung) zusammenkommen. Das Modell beschreibt Zeilinger wie folgt: Jeder Bürger kann sich mit Beträgen von 250 Euro bis 25.000 Euro beteiligen. Dieses Kapital wird dann nach einem Tilgungsplan über neun Jahre in Raten zurückgezahlt. Alle Anleger erhalten eine jährliche Mindestverzinsung von vier Prozent ihrer Einlage.

Risiko trägt jeder

Der Kapitalgeber ist aber als Unternehmer mit seiner Einlage auch am Risiko beteiligt. Die Anleger lassen sich auf der Homepage registrieren und leisten ihre Einlage über die GLS-Bank. Bis 16. März können nur Bürger aus Crailsheim und Kreßberg einsteigen. Erst dann können sich andere am Projekt beteiligen. Von den Gesamtkosten von 8,8 Millionen Euro werden 7,9 Millionen Euro über Bankdarlehen finanziert. 280.000 Euro haben die Kommanditisten des Unternehmens Bürgerwind Kreßberg geleistet.

„Gestalten Sie mit uns die Energiewende“, ermuntert Zeilinger die Bürger. Dass es künftig weitere Projekte geben kann, will er nicht ausschließen. Aber die ständige Verschärfung der Auflagen für die Windkraft mache es kleinen Anlagen sehr schwer, mit den großen Energieerzeugern zu konkurrieren.